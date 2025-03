La mujer de Jota Peleteiro descarta problemas económicos al hablar de los motivos de su entrevista exclusiva

Jessica Bueno ha hablado en numerosas ocasiones sobre su separación de Jota Peleteiro. Fue a finales de 2022 cuando su matrimonio se fue al traste, con dos hijos en común. Sus diferencias fueron irreconciliables y la modelo se quejó mucho de las difíciles circunstancias en las que le dejó en Bilbao, atada y rota al verse traicionada por supuestas infidelidades.El exjugador ha permanecido en silencio todo este tiempo, aunque en sus redes sociales alguna que otra pulla ha llegado a dejar en contra de su exmujer.

Pero se ha cansado de que sea la modelo la que escriba los capítulos públicos de su historia de amor y también de los tiempos que han sucedido tras su divorcio. Es por eso que se sienta en ‘De viernes’ para hablar por primera vez sobre unos asuntos que siempre ha tratado como tabúes. Ha sorprendido mucho esta decisión y pocos se la esperaban, pero responderá a todas las preguntas de Bea Archidona y Santi Acosta. ¿Por qué ahora? Su actual muer, Ajla Etemoviv responde a esta pregunta en ‘TardeAR’.

Los motivos de Jota Peleteiro para desmontar ahora a su ex

Mientras que Jota Peleteiro ha permanecido en silencio durando todo este tiempo, su mujer sí que ha hablado. La modelo serbia ha lanzado ataques directos a Jessica Bueno en sus redes sociales, defendiendo el honor de su marido y su valía como padre. Ahora, a través de Leticia Requejo, ha querido hablar para el programa de Telecinco. Lo hace para explicar por qué su marido quiere dar su versión de lo sucedido este tiempo, tras encajar los golpes sin pronunciarse.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno Sergio R Moreno GTRES

“Me dice que por fin se va a saber toda la verdad. Peleteiro habla por dignidad. No habla por dinero. Lo hace porque se lo merecen sus hijos. Al final no es por dinero, porque no hay ningún tipo de problema económico en su relación”, descarta esta posible explicación a su entrevista en exclusiva para ‘De viernes’. Y es que, por supuesto, lo hará cobrando, como también lo hace la propia Jessica Bueno, que replicará en directo a su exmarido tras escucharle responder a sus primeros ataques.

Pero habría que tenerse en cuenta que Jota Peleteiro es uno de los deportistas más ricos del mundo, pero especialmente por sus negocios agrícolas. Esos que, por ejemplo, le llevan a estar a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno de España valorado en 780 millones de dólares. Quizá lo que cobre en el programa de Telecinco para responder a Jessica Bueno sea calderilla para él.