La mujer de Jota Peleteiro calla a Jessica Bueno con un zasca sobre sus hijos

Jessica Bueno tiene muchos reproches que hacerle a su exmarido, Jota Peleteiro. Así lo ha hecho en las redes sociales y en los platós de televisión. Pero parece que el rencor es mutuo y no solo por parte del futbolista, sino también de sus parejas. Así sucedió ya cuando rompieron en noviembre de 2022 y Miriam entró en escena y criticó a la modelo. También está sucediendo igual con Ajla Etemovic, la actual mujer de Jota, con la que está viviendo un cruce de acusaciones y reproches varios, después de que la ahora exnovia de Luitingo ha puesto sobre el tapete informativo el supuesto feo del padre hacia sus hijos. Mientras que él guarda silencio y no quiere entrar en disputas, su esposa y madre de su tercer hijo le ha defendido.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno Sergio R Moreno GTRES

“Algunas personas están enfadadas contigo porque no están sufriendo como ellas pensaban que sufrirías. Por favor, continúa decepcionándolas”, escribió Ajla en clara referencia a Jessica Bueno. Con ello se abre una guerra abierta que está lejos de terminar aquí. Y es que la actual mujer de Jota ha vuelto a tomar los mandos de sus redes sociales para contraatacar. Lo hace con un nuevo contundente mensaje sin destinatario directo, aunque todos leen entre líneas y ven a la ex de Kiko Rivera en el punto de mira de sus dardos envenenados: “Tienen el mejor padre del mundo. Los niños le adoran y estoy agradecida de ser su mujer. No puedo esperar a compartir recuerdos juntos sin tanta negatividad de los demás. Porque les guste o no, los niños quieren a su padre y somos muy felices cuando estamos todos juntos. Nadie puede romper eso. Incluso si se empeñan”, sentencia.

Con ello, Ajla Etemovic quiere dejar claro el amor que sienten los hijos de Jota Peleteiro por su padre, en clara respuesta a lo dicho por Jessica Bueno sobre sus desaires. Especialmente el último, en el que se quejaba de que el futbolista había cancelado hasta en tres ocasiones un viaje que le había prometido a los pequeños. Unas circunstancias que a Jessica Bueno le provocaba un gran “cabreo”, además de “un nudo” en el estómago. El protagonista prefiere quedarse fuera de esta polémica y dejar que sea su exmujer y su actual esposa las que se enzarcen en dimes y diretes con miles de seguidores como testigos. Una situación quizá injusta para ambas, que está despertando mucha polémica a su alrededor, mientras él plácidamente continúa con su vida como si nada estuviese pasando.