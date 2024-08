Nacho Palau desmonta las tretas de Miguel Bosé con sus hijos, el feo a su madre y Ricky Martin

Nacho Palause ha cansado ya de callarse los entuertos que le enfrentan a Miguel Bosé, no solo mediáticamente, sino también en los tribunales. El escultor valenciano ha tratado de solventar sus diferencias con el cantante con la mediación de un juez, pues entiende la importancia de ver qué sucede con sus cuatro hijos. Él lucha para que los hermanos crezcan en contacto, pese a la evidente diferencia de estilo de vida y a encontrarse en continentes distintos, separados por el océano Atlántico. Pero viendo que su ex no rebaja la tensión y sube la apuesta cada vez más, ha decidido tirar de la manta y contarle al mundo entero lo mucho que está sufriendo por su culpa. Lo ha hecho en el plató de ‘De viernes’, donde incluso le ha recriminado su actitud tras la muerte de su madre y ha arrojado luz a su supuesto idilio con Ricky Martin.

Mientras que el artista busca la forma de que sus dos hijos mantengan contacto estrecho con los dos de Miguel Bosé, éste no se lo pone nada fácil. De hecho, ha impuesto unas trabas tan difíciles de sortear, que es una tarea casi imposible de asumir. Nacho Palau los enumera, a la vez que los desmonta en el plató: “Por la campaña mediática que se notaba en el pueblo y que los niños no querían ir al pueblo. Algo que es falso. También insiste en mi estado de salud y en la campaña que hago contra él”, detalla el escultor los supuestos motivos por los que su expareja no deja a sus hijos que estén con sus hermanos el Chelva, el municipio valenciano donde se instaló tras su ruptura sentimental y familiar. El problema es que cree que trata de hacerle daño a través de sus vástagos, sin entender que al final son ellos los que más sufren esta injusta situación: “Están pagando el pato. Me ha hecho mucho daño y ha influido en la relación que tienen los niños entre ellos”, destaca.

Es por eso que decidió sentarle ante un juez y ver si la justicia lograba mediar entre ellos por el bien de los menores. Algo que ya ha sucedido, aunque Miguel Bosé aparentemente sigue en sus trece y se niega a facilitar el vínculo entre hermanos: “Él se opone a que los niños estén juntos, pero hay que exigirle que cumpla, porque un juez lo ha dictaminado y lo tiene que respetar. Ha habido un auto de oposición. No daba crédito. Él sigue defendiendo que no se opone, pero sí que tienen que estar en el lugar que ellos han elegido”, se queja.

Y no es de lo único que tiene que reprocharle, pues también sufre al recordar lo mal que se ha portado su ex también tras la muerte de su madre, víctima de un cáncer: “Ha sido muy injusto con mi familia. Se lo tendré en cuenta. Me ha defraudado mucho. El mensaje de pésame fue nada para mí”. Más sufrimiento aún al saber que su madre se fue “con pena” por no haber pasado el verano con sus cuatro nietos: “En un soplo se va, está ahí esperando ese último momento. Me puse a llorar. Se fue con la preocupación de saber si mis hijos iban a estar juntos y de que yo estuviera bien para cuidarlos. Se fue con la preocupación de mi enfermedad. No es fácil. Dos personas enfermas y tratar de que el día fuera llevadero”.

¿Y qué pasó con Ricky Martin?

Hace unos meses, Nacho Palau fue sorprendido junto a Ricky Martin en A Coruña, en el backstage de su concierto. Se habló de su actitud supuestamente “muy cariñosa” y de que podrían haber iniciado un romance, algo curioso pues el cantante es íntimo amigo de Miguel Bosé. De ahí que conociese bien al escultor valenciano, al ser padrino también de uno de sus hijos. Le define como “caliente y un bombón”, a la vez que destaca que “nos tenemos cariño mutuo”. No es ajeno a sus evidentes encantos, de ahí que reconozca que “físicamente me gusta mucho, la forma de hablar, es muy meloso. Es muy generoso y está muy pendiente, ¿a quién no le gusta Ricky Martin? Es un tiarrón, es un pedazo de tío”, se deshacía en elogios. Pese a ello, no hay romance: “Seguramente si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo. Pero no me metería ahora en camisas de once varas con otro cantante, no”, sentencia.