Pablo Carbonell, gastrónomo y stripper a partes iguales: "Desnudo soy la esperanza de todos los gordos"

En tiempos de crisis, Pablo Carbonell se permite el lujo de trabajar en varios frentes al mismo tiempo. Colaborador “gastronómico ” en el espacio “Ahora o nunca”, en TVE, stripper en el próximo reality “Desnudos por la vida”, de Tele 5, protagonista de la obra teatral “El crédito” y cantante de gira por España, le queda tiempo para “celebrar mis veinte años de unión con mi esposa María y disfrutar de nuestra hija Mafalda”. Un todoterreno sin lugar a dudas.

Pregunta: ¿Se le da bien cocinar?



Respuesta: En el programa soy especialista en recetas relacionadas con el mundo del cerdo. Y me gusta cocinar.



P: Le veremos sin ropa en el reality. ¿Presume de físico?



R: Desnudo soy la esperanza de todos los gordos. No siento el menor pudor en desnudarme, por mis partes, no. Es que no siento la menor vergüenza. Mi mujer no me dice nada, bueno, si, que ya me he suicidado social y artísticamente, ja, ja, ja. Y que sobreviviré al reality de desnudos. Pero el mejor dotado del concurso es Bosco Martínez- Bordiú, es sorprendente. Un trípode humano.



P: ¿Siente envidia?



R: Pues no.

P: ¿Domina la técnica del striptease?



R: Voy progresando adecuadamente.



P: ¿Su hija Mafalda sigue haciendo sus pinitos como actriz?



R: Ahora está muy centrada en sus estudios, tiene quince años y toda una vida por delante si quiere retomar la interpretación. Está viviendo su adolescencia con la paciencia de sus padres. Es una niña muy especial y muy buena persona. Y mi mujer sigue con su ONG de venta de ropa de rodajes y se encuentra estupendamente. Solamente salgo de casa para trabajar, en cuanto acabo lo que sea, regreso rápidamente para estar con María y Mafalda. Soy un hombre muy familiar.