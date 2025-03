Pepe Navarro truncó el intento de su hijo Marlo de quedar con Alejandro a escondidas

Pepe Navarro ha querido ponerle los puntos sobre las íes a Ivonne Reyes. Lo que no pudo demostrar en un juzgado en 2010 lo quiere solucionar en el plató de ‘De viernes’, donde mantiene con firmeza que Alejandro no es su hijo. Así lo consideró la jueza al sentenciar en firme ante sus negativas a realizarse unas simples pruebas de ADN que despejaría todas las dudas y de tantos problemas les habrían ahorrado. Pero ahora es tarde para lamentaciones, aunque el presentador ha acudido con un manojo de reproches contra la actriz.

Lo primero que ha puesto de relieve es que a lo largo de estos 15 años ella se ha lucrado con la historia de la paternidad de su hijo. Así lo ha mostrado en un breve recorrido por los titulares y las entrevistas en exclusiva que ha concedido en otros programas. Se han olvidado añadir las de él, pero teniéndose ahora en cuerpo presente en el plató más grande de Mediaset quizá no hiciese falta. Después de señalar las mentiras de la venezolana y proponer otros candidatos como posibles padres de su hijo, ha tocado un tema delicado para él. Y es que no es agradable que toda esta situación haya afectado también a sus otros hijos, a los que sí tiene reconocidos como propios.

La relación de Alejandro Reyes con sus hermanos

Pepe Navarro mantiene por activa y por pasiva que Alejandro no es su hijo. Por otro lado, está Ivonne Reyes, que la semana pasado en el mismo sofá sentenció que “no es supuesto hijo, es su hijo. Hay una verdad judicial que lo demuestra”. Lo decía en firme, pues estaba amenazando con irse y no cobrar lo acordado en la entrevista. No quería hablar del presentador, era su límite. Él tiene los suyos propios y es que le incomoda hablar de sus otros hijos, que han sufrido mucho con los errores que cometió en su día.

Ahora tan solo Alejandro puede tomar la decisión de hacerse las pruebas de ADN correspondientes y poner fin a la guerra de sus progenitores. Tiene 25 años y lo considera innecesario ya, aunque desde la otra parte no lo entiendan: “Él tiene que tomar una decisión. Es imposible que alguien no quiera saber quién es su padre”. Pero parece que el joven ya tenía eso claro y ante la negativa del periodista a ejercer la figura que se le demandaba, quiso ver si encontraba cariño por parte de su hermano Marlo Navarro: “Mi hijo Marlo empieza a hablar con él y empieza a tener contacto con él y me lo dice. Me preocupo”, reconoce.

A Pepe Navarro no le hace gracia que sus hijos tengan relación alguna. Así, tiempo después citó a Alejandro para un encuentro. El día antes recibió un correo electrónico informándole de la cancelación de la velada: “Alejandro no va a acudir porque así me lo ha trasladado”, dice que le escribió la propia Ivonne Reyes. Ahí se truncó cualquier posibilidad de acercar posiciones entre padre e hijo, también entre los hermanos. No interesa a los adultos que los jóvenes tengan contacto.