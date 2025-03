Giro rotundo en el caso de Ivonne Reyes: el nombre del padre biológico de su hijo, a punto de salir a la luz

Solo un día después de la desgarradora entrevista que ofreció Ivonne Reyes en el programa "¡De Viernes!", donde describió su ruina económica y complicada situación emocional, otro espacio de la misma cadena, "Fiesta", anunció que hay un nombre a punto de salir a la luz: el del padre biológico de su hijo Alejandro.

Esto "desmontaría la historia de Ivonne", señaló el periodista Jesús Manuel Ruiz. Y ofreció una pista más: "Existe una mujer que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro".

La noticia, cierta o no, le llega a la actriz venezolana en un momento muy delicado. "He tenido que elegir a veces entre pagar recibos o comer, he regresado a viajar en metro. No tengo cuentas en el banco, ahora mismo no tengo nada. Los bancos ya no me conceden créditos, ya ni me cogen el teléfono", contó el viernes en la entrevista.

Su hijo Alejandro es quine le está ayudando a salir del bache. "Me ha demostrado lo maduro que es, se ha puesto él a trabajar para que salgamos adelante, como actor, como camarero, recogiendo aceitunas..." Inmediatamente después de sus declaraciones, Navarro, a quien la Justicia atribuyó la paternidad del joven, ofreció su versión: "Vive en una mentira continua".

Pepe Navarro arremete como nunca contra Ivonne Reyes y le lanza un órdago: "¿Por qué no me denuncia?" Europa Press

Compartió también el sufrimiento sostenido en el tiempo que esta situación está provocándole a él y a su familia. "Un daño irreparable", zanjó. De ser cierto lo anunciado en televisión, el caso podría dar un vuelco en los próximos meses llegando por fin a un punto final. La confidente asegura que los sobrinos del supuesto padre biológico estarían dispuestos a ofrecer su ADN para determinar mediante una prueba genética si existe una relación biológica con el hijo de Ivonne.

Años de litigio

Durante los últimos años, Pepe e Ivonne han protagonizado una cruenta batalla que, en ocasiones, ha llegado a los juzgados. En junio de 2022, una sentencia fallaba a favor del comunicador tras una demanda de la actriz basada en una llamada telefónica a un espacio de televisión llamándola "sinvergüenza", entre otros calificativos.

En enero de 2023, Reyes volvió a demandar por unas declaraciones públicas que Navarro realizó en 2022, y en las que calificó a Ivonne como una persona "enferma". "Por aquí seguro que hay algún psiquiatra. Hablad con él del tema Ivonne y seguro que él os puede decir mucho más. Una mujer que yo creo que está enferma. No se explica cómo puede engañar de esa manera y mantiene la mentira hasta el final".

"El día que se libere de la mentira, será una mujer feliz. Mientras siga con esa mentira será la mujer que es ahora". Lo dijo entonces y lo repitió de nuevo ayer.

El actor Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes Gtres

Mientras, el mayor damnificado en esta refriega es Alejandro Reyes, un joven de 25 años que nunca ha protagonizado un escándalo y se esfuerza cada día por labrarse su propio futuro profesional.