Pepe Navarro opina sobre la enfermedad mental de Ivonne Reyes: “No está bien de la cabeza”

Pepe Navarro se ha cansado de que Ivonne Reyes haga caja a su costa. Denuncia que lleva 15 años ganando dinero gracias a vender que Alejandro es hijo suyo, cuando él dice tener pruebas de que no es así. Sea como fuere, una jueza ya dictó sentencia en su contra en 2010 y le adjudicó al joven como suyo, tras negarse hasta en cinco ocasiones a hacerse las correspondientes pruebas de ADN que lo demostrarían todo. Él lo considera un “error subsanable”.

El presentador del mítico ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ se sienta en ‘De viernes’ para responder a su enemiga pública número uno. Le toma el relevo en el sofá, pues ella hizo lo propio la semana pasada. Eso sí, en cuanto se nombró a Pepe ella amenazó con abandonar el plató y dar por finalizada la entrevista. Pese a su negativa a remover aún más el pasado, él ha decidido subirse a la palestra y hacer lo propio. Empeñado en que Alejandro no es su hijo biológico y de que su madre miente, ha dejado claro que no le perdonará nunca lo que le ha hecho.

Pepe Navarro habla de las “penurias” de Ivonne Reyes

Para él, “el daño que ha hecho Ivonne es incalculable e irreparable”. Aun así, dice que ha aprendido a gestionarlo y es un asunto que ya no le enfada. No obstante, ahí está, en un plató de Telecinco señalando que “ella sabe que es mentira, ella sabe que el hijo no es mío”. Pone de relieve que en un primer momento “ella no estaba segura”, poniendo en el tapete que había otros candidatos a ser el padre de la criatura. “En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro novio en España, un chaval de 22 años, al que le dijo que le hijo era suyo porque ella se lo dijo. Él se hizo una prueba y salió negativa”.

Sea como fuere, lo que sí le queda claro a Pepe Navarro después de 15 años de batalla legal y mediática es que Ivonne Reyes “no está bien de la cabeza”. Cierto es que no es la primera vez que lo plantea a la hora de defenderse de sus argumentos o de lo expuesto en el juicio de 2010, pero esta vez se ha explayado más, tras confesar ella misma que sufre depresión y está siendo tratada por ello. “No me gusta juzgar con la vida de nadie, si ella está mal yo no lo dudo, pero si alguien está mal no va a la televisión. Ella enfrenta sus penurias yendo a la televisión”, denuncia desde el mismo sofá que ocupó ella el viernes pasado.

Así se enteró del embarazo de su hijo Alejandro

“Me parece bien que venga aquí a contar lo que le pasa, pero mucha gente lo está pasando mal y no va a la tele a contarlo. A mí eso me da igual, pero lo que tengo que dejar claro es que esa señora ha mentido”, se repite. Dice que se enteró del embarazo pasados los tres meses de gestación: “Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo lo primero que le pregunté fue si lo quería tener, no le pregunté si era mío, porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era. Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada”, mantiene.

Pepe Navarro dice que era muy buen amigo de Ivonne Reyes, pero lo define como exclusivamente amistosa. Sería muy estrecha, porque al principio incluso quiso ayudarla en los primeros momentos con la maternidad “como buen amigo que era”. Pero esta consideración la perdió cuando se percató de lo que iba diciendo sobre él, adjudicándole el bebé a sus espaldas. También porque se sintió traicionado cuando vio en la portada de una revista del corazón la noticia de su estado de buena esperanza. No se lo había consultado antes. Como amigo, claro.

También le ayudó en lo profesional: “Ella no estaba demasiado bien de dinero y entonces se me ocurrió hacer una propuesta en Antena 3 que era seguir el día a día de una mujer famosa embarazada para que se hiciera con ella y así ayudarla económicamente, ese niño vendría con un pan debajo del brazo. Al día siguiente paso por un quiosco y veo una portada ‘Ivonne Reyes embarazada’ y lo tomé como una traición, porque yo le había pedido que guardara el silencio hasta que saliera lo del proyecto, desde ese momento dejamos de tener relación”.