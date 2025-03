Pepe Navarro habla de los otros candidatos a padres del hijo de Ivonne Reyes

En las penumbras, con las luces apagadas, Pepe Navarro entra en el plató de ‘De viernes’ con paso firme. Mientras se coloca frente a la pantalla magna saca de su bolsillo un mando para darle al ‘play’. Se acciona un vídeo en el que aparece Ivonne Reyes en ‘Sálvame’ hablando con Jorge Javier Vázquez, que le pregunta: “¿Conoce tu hijo ya a su padre?”. Ella respondió un contundente “no” hace 15 años. Es ahí cuando fija el presentador el momento en el que la actriz comenzó a hacer caja a su costa, desde 2010, cuando inició su batalla mediática más allá de los tribunales.

El presentador se sienta en el programa estrella de Telecinco en el que la semana pasada estuvo la madre de su hijo Alejandro. Lo hace con muchas pruebas, dice, pero antes muestra cómo año tras año se han sucedido los titulares con él como protagonista, pero con su enemiga como beneficiada. Ahora dice estar arruinada y en tratamiento psiquiátrico por una depresión, aunque su regreso a los medios tras tres años alejada del foco mediático le ha sido rentable, pues en dos semanas se asegura que ha cobrado cerca de 60.000 euros. Ahora le toca el turno de cobrar a él, que en este tiempo también ha concedido entrevistas, aunque en su lugar dice que es para defender su honor de los ataques.

Pepe Navarro se presenta a sí mismo: “¡Qué empiece el espectáculo!”

“Es alarmante la frivolidad con la que se trata la vida de las personas. Y no solo del niño. Mi familia, a mí, personas que son víctimas de un error que cometí hace algún año. Un error subsanable, pero que una persona que se llama Ivonne Reyes, no ha querido. Ese niño tiene ahora 25 años y ya es un hombre y podría saber tranquilamente quién es su padre, que no soy yo. Pero hay que vivir, hay que ganar dinero y hay que hacer espectáculo. ¡Que empiece el espectáculo!”, comienza Pepe Navarro a presentar su propia entrevista en ‘De viernes’.

Hace mención a un error, que fue no someterse a las correspondientes pruebas de ADN que le solicitó el juez hasta en cinco ocasiones distintas para descubrir si el niño era suyo o no. Se negó y finalmente la justicia dictaminó que era legalmente suyo. Años después dice querer hacerse las pruebas, pues asegura tener la certeza de que darían negativo. Ya sería tarde, pues no se puede reabrir la causa que ya ha sido dictada en su contra precisamente por su reticencia inicial. Aun así sigue batallando para que, al menos mediáticamente, se haga justicia.

Los otros posibles padres del hijo de Ivonne Reyes, según él

El conductor del mítico ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ sigue empeñado en demostrar que no es el padre biológico de Alejandro. Y eso que han pasado 15 años desde que se dictó sentencia en firme. Tan firme como su versión: “Yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes. Puede inventarse muchas más mentiras y seguir vendiéndolas, posiblemente le duele vender una mentira. Le mintió a la jueza en el juicio hasta en su edad”, acusa rememorando el pasado.

“En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro novio en España, un chaval de 22 años, al que le dijo que le hijo era suyo porque ella se lo dijo. Él se hizo una prueba y salió negativa”, plantea de nuevo esta teoría Pepe Navarro, que dice ser el único que está convencido de esta verdad: “A mí me han venido 5 o 6 personas diciéndome que ellos saben quién es el padre y les he dicho que fueran al juzgado y lo contaran”. No ha tenido suerte y no ha tenido estos apoyos. Al menos se conforma con ganar la batalla mediática respondiendo a su enemiga en su propio territorio.