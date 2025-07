Pilar Vidal preocupa a todos: confinada y con los ojos rojos por un problema de salud

Pilar Vidal daba mucho juego en ‘Sálvame’, pero encontró refugio en Antena 3 cuando el universo más controvertido de Telecinco estalló por los aires. Ahora forma filas en el equipo de ‘Espejo Público’, pero no ha acudido a su puesto de trabajo. Un detalle que no ha pasado desapercibido por aquellos incondicionales que le siguen la pista en televisión. Y es que no solo informa con sus exclusivas, sino que también entretiene con sus puntos de vista y salidas de tono, que le han acercado al público y reservado un cariñoso hueco en sus hogares.

Quizá no tanto ahora, que está en pleno proceso contagioso y puede pegar su mal a otros. Es por eso que ha causado baja en televisión y se ha ausentado en su puesto de trabajo. Este viernes, la periodista se ha presentado desde su casa, a través de una conexión por videoconferencia, para explicar su estado de salud y por qué los médicos desaconsejan que esté en contacto con sus compañeros y el resto del mundo. Y es que no quiere pegarle lo que tiene a otros, de ahí la precaución de mantener la distancia mínima de seguridad con todos.

Pilar Vidal reaparece con los ojos rojos

“Pilar Vidal está de vacaciones. Pues no, no estaba de vacaciones. Se fue el fin de semana y a partir del lunes le pasó algo que la mantuvo alejada de este plató”, ha comenzado a detallar Gema López el motivo por el que su fichaje no ha acudido a trabajar a ‘Espejo Público’. Es ahí cuando aparecía la protagonista en la gran pantalla del plató, lista para explicar qué le ha pasado y por qué tiene la mirada tan maltrecha. “No sé cómo me he contagiado de una conjuntivitis aguda faríngeo no sé qué. Esta última palabra no me la he aprendido, pero afecta también a la faringe”, detalla la periodista a sus compañeros de plató y, de paso, a la audiencia.

Pilar Vidal con conjuntivitis Espejo Público

“Vamos a ver la foto que nos enviaste…”, decía Gema López para mostrarle al público la instantánea en cuestión. Una en la que la conjuntivitis provocaba que Pilar Vidal sintiese los ojos como en llamas: “Pero mira qué mona estoy ahora. He recuperado el blanco”, desviaba la atención a lo mal que estaba antes y la centra en cómo se está recuperando de su afección, mientras se quitaba las grandes gafas de sol que cubrían su rostro. Ahí, detallaba el motivo por el que no puede estar junto a ellos en plató y tampoco puede hacer planes con su familia o amigos, al menos no hasta que sane por completo: “Esto es vírico, es contagioso”.

“Estoy confinadísima”, declaraba Pilar Vidal describiendo su soledad en casa, sin poder disfrutar del contacto humano por culpa de su conjuntivitis con raros apellidos. Al menos ahora sí repara en este problema de soledad forzosa, lo que indica que ya ha mejorado, pues antes estaba realmente preocupada por lo que le sucedía en los ojos: “Perdía visión, ves borroso y no puedes abrir los ojos. Me dieron antibióticos, te dicen que tengas paciencia y fui a peor. Fui al especialista, me dieron corticoides, y ahora con otro antibiótico, más corticoides”. Así ha logrado cierta mejoría y, en breve, volverá a dar caña en ‘Espejo Público’.