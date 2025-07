Gloria Camila castiga a sus compañeros por permitir los insultos de la hermana de Michu y anuncia acciones legales

La muerte de Michu, madre de la hija de José Fernando, ha llevado a su hermana a declarar la guerra a Gloria Camila. El mismo día que se enterró a la gaditana, Tamara volvía a conectar con ‘TardeAR’ y cambiaba su discurso, ahora plantando cara a la familia Ortega. Pero fija sus dardos en la tía de la pequeña Rocío, de 8 años, que tras morir su madre aún no sabe con quién se quedará a vivir. El torero ya ha puesto a sus abogados a trabajar en el asunto, mientras las tías de la niña se enzarzan en una agria disputa en los platós de televisión.

Este martes, Tamara regresó al programa presentado por Frank Blanco, con Verónica Dulanto de vacaciones. Lo hacía para responder a su rival, que a su vez respondió sus primeros ataques desde el programa de fin de semana. La noria continúa, pues Tamara perdió las formas ayer y terminó cayendo en el insulto durante su discurso en contra de Gloria Camila. Ahora es ella quien ocupa su puesto como colaboradora en ‘TardeAR’, pero está muy disgustada. Primero con su enemiga pública número uno, pero también con sus compañeros en plató.

Gloria Camila, enfadada con el equipo de ‘TardeAR’.

No entiende cómo se ha permitido que se la insulte así y que nadie le haya parado los pies a su enemiga. Es por eso que Frank Blanco, al recibirla, se percató de su rictus: “Te veo muy seria. ¿Estás muy afectada por lo de ayer?”. Iba bien encaminado, aunque su enfado tenía matices: “No, bueno estoy cabreada. Estoy cabreada porque sinceramente ayer vi el programa después y me molestó bastante que en mi puesto de trabajo se permita que me falten el respeto como ayer permitisteis todos”, sentenció la hija de José Ortega Cano.

Efectivamente, estaba seria: “Yo aquí vengo en calidad de colaboradora, no vengo a que me insulten ni a que me falten el respeto. Y que ayer le dierais más lugar y tiempo a que ella siga faltándome el respeto, a mí me molestó y me duele. Yo soy compañera vuestra, yo vengo aquí con todas las ganas del mundo a trabajar. Una cosa es que se le dé voz a su opinión o su versión, y otra que se me falte el respeto y que aquí se permita”, continuaba desahogándose en contra de sus compañeros, que a pesar de que la defendieron, a su parecer no estuvieron a la altura a la hora de frenar según qué comentarios.

Gloria Camila enfadada con Frank Blanco TardeAR

Frank Blanco entendía su queja, pero defiende su trabajo de dejar “que la gente se exprese”. Además, recuerda que “yo mismo le pedí que no empleara ciertos términos. Si alguien se expresa como se expresa más allá de pedirle que no lo haga, poco más podemos hacer. Aunque a lo mejor yo también eché de menos que alguien te echara un capote y por eso yo mismo finalizando la entrevista le pedía que se reafirmara y yo le dije que no reconocía a la Gloria Camila de la que hablaba”.

No convence a Gloria Camila que recrimina que no vio “que nadie le parara los pies, salvo en un momento Cristina Tárrega que me defendió (…) No, no es que yo esperara o dejara de esperar una forma de actuar, es tener valores y educación y que se permita estas faltas de respeto en el puesto de trabajo en el que estoy, yo aquí no vengo de invitada y abro una guerra y yo también tengo una familia y a mi gente le duele el trato hacia mí”. Echó en falta que algunos compañeros que la conocen también en la intimidad sacara la cara por ella: “una cosa es que venga a dar su versión y otra que venga a decirme sinvergüenza, que me mande a la mierda y que diga que soy mala persona en mi puesto de trabajo”. El presentador reconocía que “esas descalificaciones son intolerables”. Al final, Gloria Camila resume el problema en que “dais cabida a gente así y sabéis a lo que venía”. Además, muy segura, anuncia que emprenderá acciones legales en contra de Tamara por las descalificaciones públicas y las acusaciones vertidas.