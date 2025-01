El drama de Pilar Vidal al odiar su cuerpo: “Me he pinchado de todo”

Vivimos en una sociedad que nos obliga a sentirnos constantemente en un escaparate, ante la crítica mirada del resto. Esto conlleva a una obsesión desmedida por el físico y por encajar en unos cánones de belleza a veces irreales, como un filtro viral. Sobre esto se ha hablado en el nuevo especial de ‘Lo tenemos que hablar’, conducido por Sonsoles Ónega y que tenía el objetivo de analizar ‘¿El milagro contra la obesidad?', como así se titulaba. Centró gran parte de su contenido en las controvertidas inyecciones que prometían perder kilos en tiempo record sin supuestos efectos rebotes y que tan de moda se han puesto, como el Ozempic. Pocos atienden a las contraindicaciones o los peligros que conllevan, siguiendo los cantos de sirena de una figura estilizada sin necesidad de hacer dieta o ejercicio. Claro está, hay trampa. En esa en la que ha caído una y otra vez Pilar Vidal, que se ha confesado sobre el infierno que ha vivido a lo largo de su existencia para reducir tallas.

Pilar Vidal Antena 3

La colaboradora de Antena 3 ya ha hablado en otras ocasiones sobre el complejo que arrastra desde la juventud por su físico. No se siente cómoda con su peso, lo que le ha hecho declararle la guerra en infinidad de ocasiones a la obesidad. Esto le ha llevado a castigar su cuerpo y su mente en muchas ocasiones, siguiendo dietas milagro o tratamientos de todo tipo, que no han obtenido el resultado deseado. “Me lo he pinchado todo, lo primero que me pinché fue Saxenda, que me lo recomendaron en una clínica estética. Para mí tenía muchos efectos secundarios: no notaba que me saciase, tenía nauseas”, comienza a enumerar la periodista después de la directa pregunta de Sonsoles Ónega en el especial en prime time: “¿Pilar, tú te pinchas?”. Además, añade que “cuando me lo han recetado jamás me lo han acompañado de una dieta, me han dicho tómalo, pero no qué comer”, lo que condenaba al fracaso todo intento.

Después descubrió que lo que estaba tomando, lo que le habían recomendado en un centro de estética para bajar de peso, no era precisamente lo mejor para ella: “Saxenda no era un medicamento para adelgazar, era para la diabetes. Luego apareció el Ozempic, que va graduándose, pero llega a un límite”. Un fármaco también destinado para diabéticos que se popularizó como truco para quemar grasa y que a Pilar Vidal no le sirvió prácticamente para nada. Es por eso que se encuentra inmersa en una nueva aventura para cumplir su objetivo, pues no piensa desistir: “Ahora estoy con Maunjaro, que es el que se ha fabricado específicamente para adelgazar, no es solamente un fármaco para la diabetes. De hecho, el precio es el triple, unos 300 euros”, desvela en el programa.

Pilar Vidal tiene claro que desea tener una silueta más estilizada y que continuará probando lo que haga falta hasta conseguirlo. Se trata de un calvario para ella, pero creció obsesionada con su físico, culpando de ello a su madre. Desde pequeña fue obligada a estar a dieta, a realizar estrictas rutinas y ver sus kilos de más como algo negativo: “Mi madre cuando me ve en la tele me llama para decirme que estoy hinchada, eso me hunde”, llega a decir en un duro relate que ha emocionado a todos. Incluso a Carmen Lomana, con la que ha tenido sus más y sus menos por no medir bien sus palabras a la hora de referirse a ella y caer en declaraciones que le han valido la acusación de contribuir a la gordofobia: “A veces me voy de aquí llorando, ¿solamente le interesa saber si estoy más hinchada o menos hinchada?”, le reprochaba a su madre.