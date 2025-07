Nacho Palau, contra Miguel Bosé, denuncia sus malos tratos: “A día de hoy me sigue haciendo daño”

“Fue el hombre del momento. El personaje revelación en los años 80 y 90. Un artista que rompió con las normas establecidas”, comienzan a presentar desde ‘De viernes’ la figura de Miguel Bosé. Pero no se centrarían precisamente en su faceta artística, sino en aquella más íntima y personal en la que entra en juego su ex, Nacho Palau, que esta noche recuerda los 34 años que pasó a la sombra del artista. Años oscuros, en los que el misterio cubría sus movimientos y de los que muy poco se sabe. Hasta ahora. El escultor rompe su silencio sobre los episodios más controvertidos del padre de sus hijos.

“Está claro que polémica y misterio son una constante en su vida”, continúan desgranando las controversias del cantante. Unas que van desde sus problemas de salud, los rumores de enfermedades pasadas, líos familiares y también su marcado carácter conspiranoico y negacionista, que ha protagonizado en su última etapa. “El hombre que ha compartido todo con él, deja atrás el miedo y desvela la cara B de Miguel Bosé”, presentan al protagonista de la noche. Se presenta hablando de miedo a su ex, a quien define como “perverso, maléfico, infiel por naturaleza” y denuncia haber sido víctima de supuesto “maltrato psicológico” y que “a día de hoy me sigue haciendo daño sin necesidad. Se me pone la carne de gallina”.

Nacho Palau cuenta lo que sufrió al lado de Bosé

El hombre detrás del artista ha sufrido en silencio durante más de tres décadas. Su relación llegó a su fin y esto les metió de lleno en una batalla judicial, pues sus cuatro hijos se separaban y pasaban a vivir una realidad bien distinta bajo los cuidados de uno y del otro. Aun así, el artista alicantino guardaba silencio sobre algunos aspectos, primero por miedo, después por cautela. “Desde que rompimos y se separó la familia, a día de hoy me sigue complicando en todo lo que puede. No me ha protegido, me ha humillado a mí y a mis hijos. Es perverso, maléfico”, sentencia en contra de su ex.

Después de haber superado un cáncer y con las fuerzas recuperadas, Nacho Palau se sienta en ‘De viernes’ diciendo que se ha quitado el miedo a su ex. Ya no piensa callarse nada y es que dice haber sido víctima de un maltrato psicológico del que le ha sido difícil salir. Pero ha salido. Comienza su entrevista sentenciando que “no hay relación, ninguna” con Miguel Bosé. “Desde hace tres años, prácticamente nada. Bueno, nada, cero”. Y eso que le ha ganado en los juzgados y la justicia le obliga a permitir que sus cuatro hijos tengan contacto y crezcan como llegaron al mundo y fueron criados, como hermanos. Ahora los niños están con Miguel.

En el repaso de su relación, Nacho Palau recuerda lo feliz que fue la primera década con él en Badajoz. Después decidieron venir a Madrid y aquí comenzó su declive. Primero porque Miguel Bosé era celoso y eso le cohibía, de ahí que prácticamente no saliese de casa. Pero también en esta época comienza a enterarse de sus infidelidades. La primera vez decidió hacer las maletas y plantarle, aunque se reconciliaron y vinieron muchas deslealtades más: “La primera vez fue por una infidelidad. Le escuché hablando una noche con una persona y cuando vuelve al cuarto y le pregunto, me dice que le conocía ya desde hacía un tiempo”. Le preguntó si estaba enamorado y el cantante respondió “sí”, a él se le vino el mundo encima.

“He sido muy tonto, hace muy poco tiempo me he dado cuenta de lo tonto que he sido”, reconoce Nacho Palau. Y es que con el paso de los años lejos de su ex se ha ido enterando de otras muchas infidelidades: “Con el tiempo me he enterado de muchas. No sé cuántas veces me habrá puesto los cuernos, pero... Yo también he hecho cosas mal, no soy la Virgen María”. Por ejemplo recuerda cuando Miguel Bosé le pilló en la cama con otro: “Lo metí en la cama, en mi cuarto. Nos liamos y Miguel aparece y nos vio a los dos, monta en cólera, se pone a chillar. Desde ese momento acabó la relación", sentencia él.