David Beckham cumple con la tradición: del corte de pavo a la fiesta de pijamas

La familia Beckham ha querido pasar estas Navidades lejos de su Reino Unido natal, para disfrutar de los placeres que le ofrece Miami en estas fechas. Dejando el frío atrás, Victoria y David Beckham, junto a sus hijos, como así desvelaba Brooklyn Beckham al periódico ‘The Sunday Times’: “Este año toda la familia estará junta en Miami, lo cual será maravilloso", decía el joven de 25 años. Eso incluía a su esposa, Nicola, quien ya ha adoptado la tradición familiar de estrenar pijamas de seda a juego con el resto de miembros para usarlo todo el día. Pero hablando de costumbres que marcan sus fiestas, una que no puede faltar es el tradicional corte de pavo que realiza el exfutbolista. Una tarea a la que se entrega con especial ilusión y mimo, para completar el arduo esfuerzo puesto en el asado de su mujer.

“Tradicional corte de pavo que mamá ha estado cocinando todo el día. Te queremos todos mucho. Feliz Navidad, buen trabajo”, le reconocía su buena mano en la cocina David Beckham a su esposa Victoria. Un agradecimiento público que muchos han agradecido entre los cientos de comentarios que ha cosechado en pocas horas. Pero también los hay que simplemente se deleitan con la icónica belleza del que fuese uno de los futbolistas más exitosos en el terreno de juego, pero especialmente fuera de ellos con sus negocios. Su atractivo físico se ha traducido en contratos millonarios, lo que ha acrecentado su leyenda, robando suspiros por doquier. Parece que no pasan los años por su privilegiado físico y verle entregado al corte de pavo ya en sí supone un espectáculo que ha convertido el vídeo en un fenómeno viral, superando el millón de ‘me gustas’ en tan solo 10 horas.

Como decíamos, los Beckham han querido darles un giro a sus navidades emplazándolas en Miami. Pero no tienen problemas en trasladar al otro lado del Atlántico sus tradiciones. Entre ellas también está la buena costumbre de intercambiar regalos. Suelen ser sorpresa, o deberían, pero Brooklyn estaba especialmente emocionado con la idea de pasar estas fiestas con toda su familia y su mujer, de ahí que incluso revelase qué le había comprado a cada miembro de su clan: “Una botella de vino para mi papá, mientras que a mis hermanos les encanta la ropa y las zapatillas deportivas. El año pasado le compramos a mi hermana Harper un kit de maquillaje de viaje que todavía usa, así que algo similar para ella”. Se olvidó nombrar qué encontrará Victoria Beckham debajo del árbol, aunque presumiblemente no serán cosméticos ni ropa, pues de eso ella va servida y no cualquier cosa le sirve.

Pero en estas Navidades David Beckham ya se ha hecho oír antes. No solo está haciendo mucho ruido viral con su vídeo cortando el pavo que con tanto esmero preparó su mujer. También dio el Do de pecho cuando compartió otro simpático clip en el que se animaba a cantar villancicos con el mismísimo Papá Noel. Los comentarios se dividieron entre aquellos que destacaron que lo suyo era más el balón que la música, aunque no lo hiciese nada mal. Pero la atención se desvió también a su indumentaria, al aparecer muy cómodo con un chándal. Unos lo definían como “un cuadro”, pero otros caían en la evidencia de que hay cosas que incluso a él le sientan a la perfección y no hay ninguna objeción.