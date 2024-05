Tamara Falcó se queja de la mujer de Pablo Motos por darle un portazo en las narices

El Real Madrid se ha colado en la gran final de Wembley, donde se juega el triunfo de la Champions League, que se disputará el próximo 1 de junio contra el Borussia. El éxito del club merengue ha sido la noticia estrella con la que Pablo Motos ha abierto la mesa de la tertulia de ‘El Hormiguero’, dando paso a sus colaboradores estrella. Tamara Falcó siempre capta la atención de todos y es que sus confesiones no dejan indiferente a nadie. Cristina Pardo quiso retratar cómo es una final de tan importante cita futbolera tras haber tenido la suerte de vivir una en persona, destacando la emoción que se respira que embriaga a cualquiera. Incluso a Isabel Preysler, siempre tan metida en cuestiones de protocolo y su conocido bien estar, que según su hija se dejó llevar por el fervor deportivo: “Mi madre en una final de la Champions le dio un abrazo al de al lado”, desvelaba entre risas con sus compañeros.

Después la tertulia derivó a las supersticiones que arrastran algunos para asegurarse el éxito de su equipo. Nuria Roca habló de cómo hay quien cree que es una “toca pelotas” porque tiene manías que sacan de quicio a algunos. Como ejemplo pone que siempre que se va a comprar zapatos pide que le dejen el pie izquierdo, aunque lo común es que ofrezcan el derecho. “No descartemos que seas una toca pelotas”, le apuntilla el presentador. Le roba el turno de palabra su marido, Juan del Val, que desgrana cómo siempre que se acerca una gran cita para el Real Madrid queda con sus amigos en el mismo restaurante, comen y beben lo mismo, pues siempre les ha traído suerte.

Fue aquí cuando Tamara Falcó volvió a las suyas y quiso poner sobre la mesa de debate un reproche a la mujer de Pablo Motos, Laura Llopis. Aunque no venía del todo a cuento, la marquesa de Griñón quiso decirle a su jefe en pleno directo en ‘El Hormiguero’ que tuvo un encontronazo con su esposa y que no terminaron bien la conversación sobre las religiones. Cada una tiene su opinión, pero al final se impuso la de la mujer del presentador: “No soy supersticiosa, por mucho que insiste Laura en que la religión es una superstición. Pues no, es todo lo contrario. Ahí lo dejo”, soltaba de pronto Tamara, dejando a sus compañeros de plató sin saber muy bien a qué se refiere o por dónde tomarse el comentario.

“Pero, ¿qué Laura?” acabó preguntando Pablo Motos para reconducir la idea presentada por Tamara Falcó. “A tu mujer, tu mujer”, le aclaraba, para después ampliar la información de su conversación sobre religión y cómo ésta llego a su fin con un portazo: “Me lo ha dicho y yo le he dicho, no Laura, no para todo el mundo. Y ella me ha dicho ‘sí, para todo el mundo’ y me ha cerrado la puerta”. Al parecer, esta estrategia de tener la respuesta final debe ser habitual en ella, pues el presentador no se ha extrañado mucho al conocer esta anécdota, que no ha dudado en afear ante el público: “Una manera que tiene ella de decir que tiene la razón es ella. Cierra la puerta y se va. Se queda con la última palabra. Es un truco bastante rastrero, tengo que decirlo”, sentenciaba.