Las traumáticas experiencias nudistas de Tamara Falcó y Nuria Roca

Este jueves, ‘El Hormiguero’ cerraba su semana con la visita de Adriana Torrevejano y Salva Reina, que promocionan su nueva serie para Movistar Plus, ‘Muertos S. L.’ ficción firmada con el sello de diversión de Alberto y Laura Caballero, sobrinos de José Luis Moreno. Después de la entrevista, Pablo Motos daba paso a la parte más esperada del espacio de Antena 3 de los jueves, la mesa de tertulia, donde se analiza la actualidad bajo el prisma de sus colaboradores: Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Después de hablar sobre las elecciones en el País Vasco y la falta de condena de EH Bildu al terrorismo de ETA, el presentador quiso cambiar de tercio radicalmente. No era una sorpresa, ya él mismo lo avisaba: “Voy a poner algo frívolo sobre la mesa, que estamos aquí para pasar un buen raro también”. Lo que no se esperaba nadie era el tema a tratar, que ha hecho a la marquesa de Griñón confesar sus experiencias nudistas, a la que se han sumado sus compañeros en la mesa de debate muertos de la risa. Así, Motos leía un titular para introducir el tema: “Una pareja norteamericana afirma que lo que más les gusta del mundo es hacer cruceros nudistas, porque dicen que la gente es mucho más amable cuando está en pelotas”.

La pregunta directa no se hizo esperar: “¿Quién ha estado de aquí en una playa nudista?”. Todos menos Cristina Pardo han levantado la mano y la primera en confesarse ha sido la propia Tamara Falcó:“Yo sin querer”. Eso sí, después resulta que han sido dos veces, pero las experiencias han sido demasiado fuertes para ella como para tener ganas de repetir. “La primera vez porque iba con Enrique en el coche y el escolta se equivocó y acabamos en una playa nudista. Yo era muy pequeña y Enrique empezó a decir ‘tapate los ojos’”, recuerda divertida con la risa floja. No terminó ahí: “La segunda vez me prestaron un apartamento en Estopa y resulta que el chiringuito de abajo era compartido con los de al lado, que eran nudista”.

La hija de Isabel Preysler no ha podido disimular lo que piensa: “La verdad, francamente desagradable”. Su cara al narrar lo sucedido muestra asco y es que parece no sentirse especialmente cómoda al estar junto a personas desnudas. Pero el motivo ha hecho que todos se rían: “No todos tenemos la misma idea estética de lo que significa la depilación”.

Pero más jugosa quizá fue la anécdota que recuerda Nuria Roca y que le ha marcado de por vida. “Yo fui a una playa nudista, cuando era pequeña, 9 o 10 años, cuando tienes el pudor muy puesto ahí y fui con mi padre, que era muy moderno. Recuerdo que íbamos andando por la playa, con bañador, pero la playa era nudista. Y entonces vi al fondo a un señor que tenía una cosa roja que me llamaba mucha la atención. Fuimos andando, fuimos andando…”. Nadie se esperaba cómo iba a terminar la historia y la propia presentadora terminó a carcajada limpia al tener que decir en voz alta lo que descubrió al final de su caminata por la orilla: “Lo siento Pablo, pero es que tenía los huevos muy rojos”. Tras superar la risa, reconoce que “aquello me marcó muchísimo, pero muchísimo de verdad”. Parece que a su marido no le trauman estas cuestiones, pues reconoce sin reparo que él ha practicado nudismo con normalidad y sus experiencias han sido todas buenas. Eso sí, antes de conocer a su esposa.