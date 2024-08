Work Your Face, el gimnasio que te cambia la cara en el Barrio de Salamanca

No tiene ni tres años de vida, y ya es uno de los rituales de belleza indispensables de todas las niñas, y no tan niñas bien de la capital. Se llama Work Your Face, y es un método español de fitness facial basado en ejercitar la cara como se entrena el cuerpo, fortaleciendo los músculos del rostro para difuminar las arrugas y redefinir óvalo facial y cuello de manera natural. Creado por Stephanie Marin,una franco-brasileña experta en belleza e instalada en España desde hace 20 años, ya cuenta con cuatro estudios repartidos entre Madrid, Barcelona, Andorra, que ofrecen un cómodo sistema, sin cabinas pero igual de efectivo y relajante, con resultados visibles desde la primera sesión.

“Nuestro método se basa en trabajar los músculos del rostro para difuminar las arrugas, redefinir el óvalo facial y el cuello de manera natural mediante masajes manuales, y ayudados con tools no invasivas como el Gua Sha o la pelota. Con ello logramos que nuestros clientes entrenen su cara como entrenan su cuerpo, fortaleciendo la musculatura del rostro y cuello, lo que ayuda a difuminar, y sobre todo a prevenir, los signos de la edad”, explica Stephanie, que en el pasado estuvo involucrada en importantes firmas de cosmética, y que ahora se lanza al mundo del emprendimiento “para aportar al mercado un nuevo concepto, en el que no se trabaja la tez solo desde fuera, sino fundamentalmente desde el músculo interior”.

En la carta de workouts proponen el Premium Lift, que en una hora estimula la producción de colágeno, reducehinchazón, mejora la circulación sanguínea y logra una piel oxigenada y radiante, o la versión exprés Quick Liftde 35 minutos ideal para mantener los resultados con mayor frecuencia. Ofrecen también el Detoxify, diseñado para limpiar el rostro en profundidad, borrando los signos de contaminación y fatiga, y el Full Hands Lift, un masaje 100% manual, perfecto para aquellas personas con sensibilidad a la electroestimulación. Todos los work outs, además, se pueden enriquecer con los Add On,extensiones que plantean unos minutos adicionales al tratamiento para trabajar zonas o necesidades específicas, como el contorno de ojos, el entrecejo, el surco naso geniano, o el masetero temporal para aliviar problemas de bruxismo o bloqueo de mandíbula.

La propuesta no ha podido calar mejor entre la alta sociedad madrileña, que abarrota sus dos centros instalados en el Barrio de Salamanca (Callejón de Jorge Juan, 14 / Villanueva, 35) y publicita sus vistas en las redes sin reparo alguno, atraídas quizá por el reclamo de celebridades que se declaran fanáticas del método. Entre las patrias figuran Gala González, Blanca Padilla o Marta Pombo, y desde el estrellado Hollywood Julianne Moore o Tilda Swinton. Entre los hombres, que gozan de su propia adaptación de cada workout, puedes encontrarte al diseñador Ze García o al actor Maxi Iglesias, que visita regularmente último estudio Work Your Face, abierto en el interior del nuevo Real Healthness Club.

Y por si esto no fuera poco, en todos los centros Work Your Face está disponible la línea de cosmética de creación propia de la firma, diseñada para maximizar los resultados del fitness, tanto en el estudio como en casa.Compuesta por nueve productos —tres limpiadores, dos serúms y cuatro tratamientos—, toda la colección posee un mínimo del 94% de ingredientes naturales y es completamente vegana. Fabricada en España con ingredientes europeos para aportar un alto grado de sostenibilidad, es una línea muy completa que reúne todos los productos que necesita nuestra piel cada día.