5 consejos para comprar por Internet sin correr casi ningún riesgo

Cada año que pasa son más los españoles que compran por Internet. Solo durante el año 2021, 25,8 millones hicieron -al menos- una compra online. Lo que supone el 76% de la población de entre los 16 y los 70 años, según el “Estudio E-Commerce 2021″ de IAB Spain. Y en paralelo, también aumentan -año tras año- el número de ciberdelitos sufridos en nuestro país. De hecho, de un tiempo a esta parte, se ha consolidado como la modalidad delictiva con mayor crecimiento.

Y es que, a pesar de las muchas ventajas que tiene la digitalización, también puede hacernos mucho más vulnerables. Sobre todo si no tenemos los conocimientos necesarios para identificar las grandes amenazas que nos acechan en Internet. Por eso, la Oficina de Seguridad Informática (OSI) preparó una guía con recomendaciones que debemos tener en cuenta antes de hacer cualquier compra online, para así proteger nuestros datos sensibles:

El cibercrimen es la modalidad delictiva con mayor crecimiento | Fuente: Imagen de archivo

1. Muévete con precaución

La primera precaución que debemos tomar para prevenir los riesgos que conlleva el mundo digital es -esencialmente- la misma que tomamos en el mundo físico: tener siempre una actitud crítica y vigilante. Y tristemente, es algo que suele olvidarse. Al fin y al cabo, cuando estamos navegando por Internet, lo estamos haciendo desde la aparente seguridad de nuestro hogar... y eso nos vuelve imprudentes.

Con frecuencia olvidamos que en Internet hay monstruos peligrosos, que no dudarán en violar nuestra intimidad o en robar datos personales y sensibles de los usuarios. Y eso es algo a lo que estamos muy expuestos cuando hacemos compras online, porque debemos introducir nuestra dirección, nuestros datos bancarios, nuestras contraseñas, (...).

El usuario debe proteger su terminal si no quiere quedar a merced de un ciberdelincuente | Fuente: Imagen de archivo

2. Pon a punto tus dispositivos

Debes tener en cuenta que cualquier fallo de seguridad en el sistema es susceptible de ser utilizado por los ciberdelincuentes para colarse en nuestros dispositivos. Por eso debemos mantener actualizados a su última versión tanto el sistema operativo, como los programas y las aplicaciones instaladas. También es importante que mantengamos al día nuestras herramientas antivirus de forma que sepan identificar y eliminar cualquier virus conocido. Nunca podremos estar perfectamente seguros en Internet, pero no podemos dejar nuestra privacidad y nuestra seguridad totalmente expuestas.

3. Utiliza conexiones seguras

Hay una serie de recomendaciones que estamos cansados de oír; pero que, sin embargo, muchos todavía no las tienen en cuenta. La primera precaución (y posiblemente la más evidente) es evitar comprar haciendo uso de redes Wi-fi públicas. No ofrecen ninguna garantía de seguridad y cualquier usuario conectado a ella podría espiar nuestras comunicaciones para obtener datos personales y bancarios. Por eso es importante que utilicemos siempre una conexión a Internet que sea de nuestra confianza.

La segunda recomendación también la hemos escuchado muchas veces: implementar contraseñas seguras. Posiblemente los ciberdelincuentes estarán cansados de encontrarse con fechas de cumpleaños, DNI´s, (...). Por eso, a la hora de poner contraseñas a nuestros usuarios en las diferentes aplicaciones online, es importante que no pensemos en ningún patrón simple y fácil de descifrar. Y también es conveniente que implementemos opciones de autenticación en nuestros dispositivos y en nuestras conexiones, como la autenticación en dos pasos.

Debemos buscar tiendas cuya dirección comience por HTTPS, ya que esto garantiza que la información que transmitimos esté cifrada | Fuente: Jesús Hellín / Europa Press FOTO: Jesús Hellín Europa Press

4. ¿Dónde estamos comprando?

Las prisas no son un buen aliado cuando estamos comprando online. Por eso, es necesario que verifiquemos dos veces a quién le estamos entregando nuestro dinero y qué seguridad ofrece su plataforma a nuestros datos. Busca tiendas cuya dirección comience por HTTPS, ya que esto garantiza que la información que transmitimos esté cifrada. Aunque debes recordar que no todas las conexiones HTTPS son seguras. Si le estas comprando a “https://www.calvimklain.com” en vez de a “https://www.calvinklein.com”, la conexión no será segura por mucho protocolo de seguridad que tenga implementado.

Si estamos comprando por primera vez en una tienda con la que no estamos familiarizados, lo ideal es indagar dónde tienen domicilio fiscal, qué datos recopilan de sus clientes, sobre las formas de pago, la política de envío y devolución, (...) Sin embargo, esto puede suponer un despliegue de tiempo y esfuerzo por el que muchos no están dispuestos a pasar. Una buena alternativa (aunque no perfecta) es consultar qué se dice de esta web en los foros. Cada empresa se gana su reputación, y si no ha tenido la diligencia de cuidar a sus clientes, muchos de ellos te lo harán saber.

Las mejores tiendas online para el consumidor español | Fuente: OCU FOTO: La Razón (Custom Credit)

5. Elige bien el método de pago

Las opciones de pago son muchas, pero no todas son igual de seguras y no todas son apropiadas para según qué tipo de compra estemos efectuando. Ten esto en cuenta antes de hacer cualquier pago a través de Internet, ya sea a una tienda online o a un particular.

Plataformas de pago.

Estos servicios, como PayPal, que actúan como intermediarios entre el vendedor y sus clientes tiene una gran ventaja, y es que los datos sensibles no pasan por las manos del vendedor. Sin embargo, sí que pasan por las manos de estos servicios. Por lo que es de vital importancia que nos informemos de las medidas de seguridad y de las garantías que ofrecen en caso de fraude o estafa.

Transferencia bancaria

La gran ventaja de este método de pago es que no se introducen datos personales en ningún sitio web. Ahora bien, por lo mismo, también se puede dificultar enormemente cualquier reclamación en caso de fraude. Por eso, debes asegurarte de quién es el que está recibiendo tu dinero, sobre todo cuando las cantidades que estás abonando son grandes.

Tarjeta de crédito o débito

Este método de pago es -en general- muy seguro, rápido y cómodo. Sin embargo, puede convertirse en un auténtico riesgo si estamos comprando en una plataforma con la que no estamos familiarizados porque, dentro de la información de la propia tarjeta están contenidos todos los datos que alguien necesitaría para comprar en nuestro nombre. Si vas a comprar con tarjeta, asegúrate de que la entidad bancaria de la tarjeta utilice los TPV virtuales de autenticación, que es un sistema que obliga a estas entidades a proteger y velar por los datos sensibles de sus clientes.

Los ciberdelincuentes han incrementado los ataques a las tarjetas de crédito / Reuters

Servicios de transferencia instantánea

Este tipo de plataforma permite hacer transferencias entre particulares. Pero enviar dinero no es lo mismo que pagar. Cuando pagamos estamos cumpliendo con nuestra parte de un contrato mercantil, y eso nos debe ofrecer una serie de garantías... y estas plataformas no lo hacen. Es muy frecuente que se envíen grandes sumas de dinero a un “vendedor” con una cuenta anónima del que no vuelvas a saber nada una vez haya recibido tu dinero. Por este motivo, nunca deben utilizarse servicios como WesternUnion o MoneyGram para hacer compras online.

Pago contra reembolso

El principal inconveniente de esta opción de compra es que no todos los vendedores la aceptan y que puede suponer un coste adicional. Pero es -sin duda- la mejor opción de pago, porque de esta forma, solo se abonará el dinero una vez se haya recibido y verificado el artículo comprado.

Teléfono móvil

La tecnología NFC nos permite utilizar nuestro teléfono móvil como si de una tarjeta de crédito se tratara. Basta con acercarla al datáfono, y nuestro pago quedará registrado. Pero, como todo servicio tecnológico que nos facilite la vida, este también tiene muchas vulnerabilidades. Para que funcione es necesario que los datos de la tarjeta estén almacenados dentro del teléfono móvil... y eso es algo que ya debería encender nuestras alarmas; porque -en caso de pérdida o robo- se podrá acceder a ellos muy fácilmente.

Además, como solemos llevar el teléfono móvil en el bolsillo o en el bolso, lo que también puede suceder es que una persona anónima se acerque a nosotros con un datáfono y haga una transacción con nuestro teléfono móvil sin que ni siquiera hayamos sido conscientes de ello.

El pago por el móvil ha cambiado el concepto de las compras tradicionales, pero entraña muchos riesgos

Tarjetas prepago

Esta es una muy buena opción para que nuestras cuentas sean seguras, pero puede ser muy tediosa. Ingresamos la cantidad de dinero que nosotros queramos a esta tarjeta y es a través de ella desde donde hacemos las compras. Y lo único que necesitamos para hacernos con una es un DNI.