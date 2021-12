Esta es la mejor tienda online, según la OCU (y no es Amazon). Pero, ¿y cuál es la peor?

A cualquiera que le preguntes cuál es la mejor tienda online, seguramente te responderá que Amazon... porque ha conseguido hacerse con la mayor parte del comercio online de nuestro país y del mundo entero, consiguiendo unos beneficios milmillonarios. Estamos hablando de que esta plataforma concentra el 28% de las ventas online de España... muy por encima del segundo en liza, que es AliExpress con un 9% de la cuota del mercado español. Luego viene el Corte Ingles, que se queda en el 6% del total de las compras... nada despreciable por otra parte.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no comparte esta opinión: Amazon no es la mejor tienda online. Al fin y al cabo, todo depende de cómo se mire... y si el criterio para elegir a la mejor tienda online no se basa en sus cifras de venta, sino que se centra en las opiniones de sus clientes... entonces la cosa cambia.

Un paquete de Amazon en uno de los centros de distribución de la compañía en Nueva York. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Que hablen los que importan

El organismo en defensa de los consumidores españoles ha realizado un análisis de las grandes tiendas online, aunando más de 31.500 comentarios de los clientes, para modelar una lista con los modelos de negocio que han sido capaces de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.

Consumidor digital STRATESYS 14/01/2021 FOTO: STRATESYS STRATESYS

Para hacerlo, enviaron un cuestionario online a los socios de la organización, para conocer su experiencia en sus últimas 5 compras por Internet. En este formulario se les preguntaba por la facilidad de uso de la página, la variedad de productos que ofertan, la calidad de las imágenes y de la descripción, la relación calidad-precio, el detalle sobre las condiciones legales de compra, las modalidades de pago permitidas, las incidencias y la puntualidad en el envío. Finalmente, se les invitó a puntuar su satisfacción global.

Una de las conclusiones que ha destacado en el estudio de la OCU es que los testimonios de los consumidores de este tipo de servicio son cada vez mejores, con un 70% de las experiencias de compra calificadas como “muy positivas”. Aunque estas plataformas todavía tienen mucho camino por resolver, porque un 5% de las respuestas que recibieron calificaron sus servicios como “muy insatisfactorios”.

Los problemas más frecuentes

Entre los problemas más comunes que suelen achacarse a las plataformas de venta online destaca, por encima de cualquier otra, la demora en la entrega. Muchos consumidores han denunciado que han sufrido unos plazos de entrega que se han retrasado hasta un mes; y que a la hora de hacer la compra, se ha propuesto un plazo de envío demasiado largo.

Pero hay otros problemas que también son dignos de ser tenidos en cuenta, como que un producto llegue dañado o que no tenga ningún parecido con su descripción o con la imagen con la que la plataforma lo había promocionado. También se registran problemas con la atención al cliente o con la empresa de mensajería.

Por todos estos motivos, la OCU también recuerda que cualquier consumidor puede devolver el producto con el que está disconforme en un plazo de 14 días. Es lo que se conoce como plazo de desistimiento.

Problemas con la compra online |Fuente: OCU FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuáles son las mejores tiendas online?

Conocer la reputación de una plataforma de comercio en línea nos ahorrará muchos problemas... Y sobre todo, si estamos comprando algo muy caro. De acuerdo con los resultados del estudio de la OCU, la mejor de todas ellas es Madrid-Hifi, que está especializada en dispositivos de sonido profesional, que tiene una puntuación de satisfacción general de 85. Aunque le siguen de cerca otras plataformas como Apple, Nespresso o Perfumes Club.

Estas son las tres tiendas mejor valoradas por sus clientes en cada sector:

Las mejores tiendas online para el consumidor español | Fuente: OCU FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuáles son las peores tiendas online?

Los marketplaces, que son las plataformas donde se comercializan productos de terceros, se llevan la palma. Entre ellos, los peor valorados por sus clientes son Tiendaazul.com, AliExpress, Wish.com y Banggood.com. Todas ellas son páginas que siempre tienen en oferta miles de productos de lo más variado. Pero si hay algo que este modelo de negocio ha demostrado, es que no son nada fiables y que no sale rentable lidiar con todos los problemas que pueden surgir de contar con sus servicios.

En conclusión, lo mejor que podemos hacer antes de darle al botón “Comprar”, es consular el feedback que han dado antiguos clientes a estos servicios; porque si no prestamos atención a este tipo de valoraciones nos exponemos a todo tipo de problemas.