¿Cómo arrancar el coche con las pinzas?

Cuando éramos niños, no teníamos ningún problema en hacer todo tipo de preguntas aunque pudieran parecer un poco tontas. Sin embargo, el tiempo pasó y muchas preguntas cuyas respuestas pudieran parecer obvias, quedaron sin responder. Y ahora que somos adultos, estamos rodeados por personas que parecen saber la respuesta... y a nosotros nos da vergüenza preguntarlas. Y una de las cosas que todo el mundo debería saber hacer y que, sin embargo, no todos saben... es arrancar el coche usando las pinzas. A continuación te dejaremos una pequeña guía con unas instrucciones muy precisas, para que no tengas que volver a esconderte cada vez que el coche se queda sin batería:

¿Cómo y para qué se utilizan las pinzas de arranque?

Es muy común quedarse sin batería en el coche... y por lo tanto, sin la posibilidad de suministrar la corriente eléctrica necesaria para encender el motor o para utilizar los componentes eléctricos del vehículo como las luces o la radio, por ejemplo. Y cuando esto sucede, tenemos dos opciones: o bien podemos cambiar la batería gastada por una nueva... o bien podemos conectar la batería de nuestro coche a una corriente externa, como la batería de otro vehículo, por ejemplo. Y aquí es donde entran en juego las pinzas de arranque, cuya función es unir la batería de nuestro coche con la batería de un segundo coche que hará las veces de “donante”.

Cargador de baterías externo puede salvarnos cuando no tenemos un segundo coche al que conectar nuestra batería FOTO: Lidl

Antes de empezar, sepa el lector que las pinzas de arranque son -en realidad- dos cables idénticos que tienen en sus extremos una pinza. Cada uno de estos cables actuará como un puente entre los dos polos o bornes que se sujetarán con las pinzas metálicas. Hay un cable rojo y un cable negro. Esta distinción por colores no nos está informando de ninguna diferencia sustantiva en la estructura o en la composición de ambos cables... simplemente es un diseño de los fabricantes que nos ayuda a distinguir el cable correspondiente al polo positivo y el correspondiente al polo negativo.

Como hemos dicho, la operación es bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es conectar con el cable rojo el borne positivo del coche donante al borne positivo del coche receptos. Y con las pinzas negras haremos lo mismo, salvo que con los bornes negativos. Por cierto, la polaridad de cada uno de los bornes está indicada de una forma inequívoca con un signo positivo (+) y un signo negativo (-) estampado al lado de cada uno de ellos.

Con el coche donante en marcha y ligeramente acelerado, ya existirá una transferencia de corriente desde una batería a otra. Este será el momento de dar al contacto y tratar de arrancar el motor para comprobar si este excedente de electricidad recibido por el coche averiado es suficiente como para activar el motor de arranque.

La batería se puede desgastar mucho más con el frío del invierno FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si arranca, las pinzas ya habrán hecho su función y podremos retirarlas de nuevo. Aunque con cuidado: el orden de la operación ha cambiado. Ahora el cable que debemos retirar primero es el negro. Y si -por el contrario- el coche no arranca, lo que podemos hacer es dejarlo un rato conectado, recibiendo un poquito más de electricidad, y luego hacer un segundo intento.

Si después de varios intentos vemos que el coche no arranca, lo mejor será dejarlo tranquilo un rato mientras llamamos a la grúa. Y recuerda, primero, que si insistimos demasiado, los cables de las pinzas se sobrecalentarán y se estropearán... y segundo, que es importante que -durante todo el proceso- tengamos cuidado de que las pinzas no entran en contacto con ninguna otra chapa o elemento metálico del coche.