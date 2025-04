Desde este domingo, 13 de abril de 2025, tendremos la suerte de poder disfrutar desde España de la llamada 'Luna Rosa' en el cielo nocturno. Se trata de una Luna Llena muy especial, y ha marcado el comienzo de muchas festividades importantes a lo largo de la historia, entre ellos el de la Semana Santa. Sin embargo, este curioso nombre no se debe a su coloración, sino a un motivo más llamativo del que hablaremos más adelante.

En astrología, esta Luna Llena sucede en el signo de Libra, el signo del equilibrio, la justicia y las relaciones. Esta representa un culmen energético, una revelación, una oportunidad para soltar lo que ya no sirve y celebrar lo que sí. Bajo Libra, la energía gira en torno a las relaciones, el amor propio, el balance entre dar y recibir, así como la armonía interior y exterior.

¿Por qué se la conoce como 'Luna Rosa'?

El nombre de 'Luna Rosa' se debe a un tipo muy concreto de flor silvestre, llamada 'phlox musgoso' (o "moss pink" en inglés), que florece en primavera, alrededor del mismo tiempo que ocurre esta luna llena. Esta flor es de un color rosa brillante y marca la llegada de la nueva temporada, por eso se asoció su florecimiento con la luna llena de ese mes.

Moss pink flores UNSPLASH (steph)

En muchas culturas, la Luna Rosa simboliza renacimiento, renovación y nuevos comienzos, ya que coincide con la primavera en el Hemisferio Norte. Para algunos, es un buen momento para dejar atrás lo viejo y plantar intenciones nuevas, tanto literal como espiritualmente. Se dice que bajo esta Luna es buen momento para hacer rituales de manifestación, establecer nuevas metas y limpiar energías.

Comienza la 'Luna Rosa': así afectará el plenilunio a cada signo del zodíaco este abril

Esta 'Luna Rosa' que se podrá ver en el cielo desde el 13 al 20 de mayo viene a enseñarnos sobre el arte de los vínculos sanos, la búsqueda de armonía y el equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. No se trata solo de relaciones románticas, sino de todo aquello con lo que nos podemos vincular: ideas, hábitos, personas, versiones de nosotros mismos.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Esta Luna te pone frente al espejo del 'otro': puede ser tu pareja, tu socio, tu mejor amigo... Lo que surja en esos vínculos te mostrará si estás priorizando demasiado tu independencia o si estás dejando de lado tu esencia para sostener la conexión. Quizás haya roces, pero en realidad es tu alma buscando balance: el “yo” necesita al “nosotros”, pero sin diluirse.

Enseñanza universal: "Comprender al otro no me debilita. El verdadero poder es saber ceder sin perderme, amar sin dejar de ser yo".

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Tu energía cotidiana está bajo revisión con la 'Luna Rosa'. Debes preguntarte si estás haciendo lo que te nutre o simplemente sosteniendo rutinas por inercia o por deber. Este astro quiere ayudarte a depurar, no solo tu agenda, sino también tus emociones acumuladas. Tu cuerpo te puede estar pidiendo algo: descanso, movimiento, o simplemente más amor propio. El alma también necesita orden.

Enseñanza universal: "La armonía se construye en lo simple. El equilibrio empieza en mis hábitos, y se expande a mi mundo entero".

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

¿Te estás permitiendo disfrutar la vida o estás atrapado en lo mental? Esta Luna despierta tu deseo de jugar, de crear, de vivir sin tanto filtro. Quizás te enfrentes a una relación donde sientas que ya no puedes ser tú mismo, o a una pasión olvidada que clama por volver a tu vida. No viniste a repetir guiones, viniste a escribir tu historia.

Enseñanza universal: "La libertad nace cuando me expreso sin miedo, cuando recupero el goce de ser auténtico".

Luna de sangre o Luna roja PEXELS (Pedro Figueras)

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta Luna toca tu base emocional, tus raíces, tu refugio interno. Puede que surjan recuerdos, emociones viejas, dinámicas familiares que ya no tienen lugar en tu presente. Es tiempo de revisar dónde y con quién te sientes seguro. Tal vez necesites soltar un espacio o una historia que ya cumplió su función. El verdadero hogar siempre está dentro.

Enseñanza universal: "Sanar mi raíz me permite florecer. No estoy atado a mi pasado, estoy en paz con él".

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Tu forma de expresarte, de pensar y de vincularte con tu entorno se transforma. Esta Luna Rosa puede traer conversaciones clave, revelaciones, palabras que curan (o duelen pero despiertan). También puedes revisar si estás escuchando realmente o solo esperando tu turno para hablar. A veces el ego quiere tener razón; esta luna quiere que tengas paz.

Enseñanza universal: "Mi voz tiene poder, pero también mi silencio. Comunicar desde el alma es un acto de amor".

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Estás reconfigurando tu valor. Esta Luna te muestra si estás recibiendo a la altura de lo que das (en vínculos, en lo económico, en reconocimiento ...) o si estás minimizándote para encajar. Quizás una situación externa te haga cuestionar cuánto te valoras realmente. No es solo cuánto cobras, sino cómo te tratas y los límites que te pones.

Enseñanza universal: "Mi valor no depende del afuera. Yo decido cuánto merezco, y me convierto en reflejo de esa verdad".

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

Esta es tu Luna, Libra: todo se ilumina desde ti hacia el mundo. Es probable que vivas un quiebre interno: una parte de ti ya no encaja con lo que eras, y es hora de vestirte con tu nueva piel. Puede haber decisiones fuertes, revelaciones sobre lo que toleras o permites en nombre de la paz. Pero ¿y tu paz interior? No abandones nunca este aspecto, es lo fundamental.

Enseñanza universal: "Elegirme no es egoísmo, es responsabilidad. No hay equilibrio real si no estoy incluida en él".

Tres personas observan un eclipse lunar parcial desde A Coruña M. Dylan Europa Press

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Esta Luna Rosa te lleva a lo más profundo. No es cómoda, pero sí necesaria. Se activa un proceso de limpieza emocional, de final kármico, de mirar sin miedo aquello que evitabas. Puede que salgan a flote culpas, resentimientos o duelos inconclusos. No te resistas: lo que se libera deja espacio para una versión más liviana y poderosa de ti.

Enseñanza universal: "No todo lo que duele destruye. A veces el dolor es la llave que abre mi transformación".

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Replanteas tu lugar en los grupos. Esta Luna puede traerte una revelación sobre con quién compartes tu energía, tus ideas, tus proyectos. Tal vez algo que soñabas deja de tener sentido, o descubres que ciertos vínculos ya no vibran contigo. Abrirse a nuevas personas puede dar vértigo, pero es necesario para crecer. Piensa que solo es un trámite hacia una mejor versión de ti.

Enseñanza universal: "El futuro se construye con quienes me ven y me impulsan. La libertad es también elegir con quién volar".

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Tu imagen pública, tu profesión o tu propósito se iluminan con esta Luna Rosa. Puede que llegues a una cima, o que te des cuenta de que ese lugar que ocupas ya no te representa. No es tiempo de máscaras ni de cumplir expectativas ajenas. Es momento de elegir tu camino con coherencia y alma, se construye con cada paso, como dijo el poeta, así que no es necesario que corras.

Enseñanza universal: "El verdadero éxito es aquel que no me obliga a dejarme a mí mismo atrás".

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Esta Luna quiere abrir tu mente, sacudir estructuras internas que ya no te sirven. Puede ser una idea, una creencia limitante, un camino que parecía "correcto" pero ya no vibra con tu alma. Es tiempo de reaprender y de soltar el control sobre el "cómo deberían ser las cosas". Fluir es más sabio que entender, no siempre se puede explicar todo lo que nos sucede, pero sí adaptarnos a ello.

Enseñanza universal: "La expansión comienza cuando dejo de aferrarme a lo que creía saber".

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Este tránsito te lleva a revisar tus apegos: con quién te fusionas, en qué relaciones pierdes poder o entregas más de lo que recibes. No se trata de amar menos, sino de amar desde un lugar sano. También puede hablar de deudas emocionales o materiales: lo que das debe estar alineado con tu valor. Si no te aprecias a ti mismo sinceramente, no tendrás la capacidad de apreciar igual al resto.

Enseñanza universal: "El amor verdadero no absorbe ni duele: se sostiene con libertad, respeto y verdad".

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Horóscopo istock

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.