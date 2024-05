Taylor Swift, la cantante de country y pop y una de las artistas con mayor repercusión a nivel mundial actualmente, nació el 13 de diciembre de 1989 en Pensilvania (Estados Unidos). Esto convierte a Taylor en toda una Sagitario, lo que explica su generosidad y el entusiasmo que le pone a todo lo que hace.

Habiendo atravesado épocas de grandes éxitos y otras de irrelevancia y fracasos, Taylor Swift se ha levantado y ha superado con una sonrisa todas las dificultades que le ha puesto la vida por delante, lo que refleja esa capacidad de resistencia tan marcada de los Sagitario.

Este miércoles 29 y jueves 30 de mayo, Taylor Swift actúa en el Estadio Santiago Bernabéu en la ciudad de Madrid. Llevaba 13 años sin dar un concierto en España. Las expectativas para esta parada del "Eras Tour" son gigantes, ya que Taylor ha conseguido reunir a más de 140.000 espectadores cada día, ansiosos de verla performar en directo sus mejores temas-

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea. Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos y actos rutinarios en los que condensar ideas más complejas, haciendo poesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

Descubre qué canción de Taylor Swift eres según tu signo del zodíaco

Taylor Swift es toda una especialista en transformar todo aquello que le ocurre en su vida normal en poesía lírica y canción, por lo que muchos de sus temas se han convertido en verdaderos himnos y símbolos.

Gracias al amplísimo repertorio de la estadounidense, podemos entonces atribuirle a cada signo del zodíaco una de sus canciones que mejor representen la personalidad y el carácter de cada parte del horóscopo.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Aries es el primero de los signos que se suceden en el año zodiacal, por lo que también se le asocia mucho con el nacimiento y los orígenes. Es por ello que tu canción de Taylor Swift es una de su primer álbum, "Picture to burn". Este tema habla sobre una chica furiosa con su exnovio después de su primera ruptura de pareja, y está basada en cómo se sintió la cantante cuando pasó por ese trámite.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

La canción de Taylor Swift que más representa a los Tauro quizá sea "Dorothea", del noveno disco de la cantante. Su letra es un canto a las amistades profundas que por algún motivo se acaban perdiendo sin que nadie haga nada al respecto, pero que se echan de menos y duelen profundamente. Es una colección de recuerdos bonitos vividos junto a una amiga del alma.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Tu canción es "I wished on an airplane", un tema que escribió de su puño y letra Taylor y que está cargadísimo de nostalgia. Se trata de un corto tema acústico e inédito que se grabó en 2004, pero que no vio la luz hasta mucho después.

Hace saltar las lágrimas con versos desesperanzadores como "Could've sworn you said you loved me" ("Podría jurar que dijiste que me amabas"), "I guess I heard you wrong" ("Supongo que te escuché mal").

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

La canción de los Cáncer forma parte de "The tortured poet's department", el último disco de Taylor Swift, y no es otra que "Clara Bow". En ella se narra la vida de una de las artistas más talentosas y con una de las historias más trágicas del cine de Hollywood.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Los Leo se podrían ver perfectamente identificados en el tema "Welcome to New York". Esta canción forma parte del quinto álbum de Taylor, que estrenó en 2014. Con una melodía dinámica y alegre, es tremendamente pegadiza y capaz de robarle una sonrisa a todo aquel que lo escucha.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Si una canción le va realmente bien a los Virgo esa es "Shake it off". Alcanzó una popularidad gigantesca, y forma parte del mismo álbum que la canción anterior. Para este tema, la voz de Taylor va acompañada de saxofones, y entra dentro del género "uptempo pop", realmente pegadizo y divertido.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

La canción de Taylor Swift que mejor representa a los Libra es "Peace", el decimoquinto tema de su álbum de 2020 "Folklore". Entra en una melodía que deja un poco de lado el country y se mete más en el R&B. Es una especie de oda en la que Taylor reflexiona sobre las consecuencias de ser una estrella tan famosa y reconocida, con una vida extremadamente ajetreada y más complicada de lo que muchos imaginan.

Taylor Swift Redes sociales

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Si una letra de Taylor puede ir dirigida a los Escorpio esa es "I don't wanna live forever", en la que la estadounidense se unió junto al cantante Zayn para crear una canción que sonaría en una de las películas de la saga "50 Sombras de Grey". Es oscura, pero también inspiradora y algo mágica.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Los Sagitario se pueden ver reflejados perfectamente en "The best day", una canción emotiva que Taylor Swift le dedicó a su madre. En ella, hace memoria de los momentos y recuerdos más felices que vivió en su infancia junto a ella, una de las personas que más le han influido en su vida.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

La canción que más encaja con la personalidad de los Capricornio es "Blank Space", uno de los temas más conocidos de la cantante de Pensilvania, de su disco "1989". En el estribillo, Taylor Swift se pregunta "So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames" ("¿Esto va a durar para siempre o va a acabar en llamas?").

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

El tema de Taylor Swift que más representa a los Acuario es "Enchanted", un tema de su tercer disco de estudio. En él, habla acerca de un primer enamoramiento que no sabe si será correspondido, si esa persona se quedará en vida o si se irá para siempre a otro sitio.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Si un tema de Taylor debe ser bandera de los Piscis ese es "Were are never ever getting back together", probablemente uno de los más escuchados del repertorio de la cantante. Totalmente Piscis, habla de un sentimiento de ruptura desde una visión fatalista y totalitarista, completamente llevada por la emoción, sin posibilidad alguna de reconciliación y tomándose todo a la tremenda.

NOTA: Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.