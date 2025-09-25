Por qué tu signo zodiacal podría estar equivocado: la astronomía pone en jaque la carta astral común

Científicos advierten que el zodiaco que usamos hoy puede estar desfasado por más de 2.500 años. El bamboleo del eje terrestre y el corrimiento de las constelaciones implican que muchas personas podrían tener un signo diferente al que creen.

Desde hace décadas, los astrónomos saben que la tierra no mantiene una orientación fija: su eje se mueve lentamente alrededor de un ciclo de unos 26.000 años, un fenómeno llamado precesión axial. Este movimiento provoca que las constelaciones "retrocedan" frente al Sol en ciertos momentos del año, lo que altera la correspondencia entre fechas y constelaciones zodiacales.

Además, la definición del zodiaco moderno fue establecida hace miles de años por astrólogos babilonios, quienes asignaron 12 constelaciones al recorrido solar ignorando que, en realidad, el Sol transita por al menos 13 constelaciones, incluyendo Ofiuco, que los babilonios omitieron para ajustar su calendario.

Cómo saber si tu signo ha cambiado

Para averiguarlo, los astrónomos señalan que hay que mirar la posición real del Sol frente a las constelaciones en la fecha de tu nacimiento, considerando la precesión. En muchos casos, la constelación que estaba "detrás" del Sol cuando naciste ahora es otra distinta.

Por ejemplo, alguien que se considera Virgo podría, con los cálculos actualizados, pertenecer a Leo o incluso otro signo, según la latitud, la hora exacta y el desfase acumulado.

Un nuevo mapa celeste: las fechas revisadas del zodíaco que podrían cambiar tu signo

Astrónomos proponen un ajuste de las fechas tradicionales del zodíaco debido a la precesión axial de la Tierra. Bajo este esquema, algunas personas descubrirían que su signo no es el que creían. Así quedarían los signos con las fechas revisadas: