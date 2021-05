El Derry City, otra víctima del Brexit

Fútbol

El equipo de fútbol de la segunda ciudad norirlandesa, el Derry City, se encuentra en una difícil situación. Cuando jugaba en Irlanda del Norte, la violencia entre católicos y protestantes en los setenta (los “troubles”) los llevaron a empezar a jugar en la liga de fútbol de la República. Jugadores y aficionados debían cruza la frontera cada dos semanas.

Ahora que Reino Unido ha abandonado la UE, no está nada claro en qué situación quedará el equipo. “Simplemente no sabemos cómo va a terminar esto. Como club estamos preocupados”, reconocía a Reuters el director del club y ex jugador Tony O’Doherty, en la oficina de su centro comunitario en la finca Creggan, un área fuertemente nacionalista. “Hasta que veamos el acuerdo, no estamos seguros”, asegura.

Las preocupaciones del club se hacen eco de las de miles de residentes y empresas fronterizas, cuyas vidas se extienden a través de la frontera ahora invisible, sobre cómo continuará la vida cotidiana cuando un país permanece en la UE y otro se ha marchado.

La ubicación del estadio Brandywell del club explica gran parte de su historia. El terreno está ubicado en el distrito de Bogside, a solo unos minutos a pie del emblemático mural republicano irlandés que declara “Ahora estás entrando en Free Derry”.

El Bogside fue el escenario de los tiroteos del "domingo sangriento” de 1972, cuando soldados del Regimiento Británico de Paracaidistas abrieron fuego durante una marcha no autorizada por los derechos civiles en uno de los incidentes más notorios del conflicto. Trece personas murieron y 14 resultaron heridas, una de las cuales murió más tarde.

Incluso antes de eso, los clubes de la liga de Irlanda del Norte se habían negado a jugar en el Brandywell después de un incidente cuando el autobús del equipo de Ballymena se había quemado. Eso en sí mismo fue un incidente relativamente menor en un momento en que las barricadas estaban en su lugar en el área nacionalista de la ciudad, donde la gente apoyaba a una Irlanda unida, y los enfrentamientos con la Policía y el Ejército británico eran algo habitual.

Obligados a jugar a 45 kilómetros de distancia durante una temporada, pero aún en Irlanda del Norte, la participación del club en la liga ya no se consideraba viable y renunciaron a regañadientes a la Liga (del Norte) irlandesa en octubre de 1972.

Durante trece años, Derry City estuvo en el desierto, jugando en una liga “amateur” de los sábados por la mañana, con pocos recuerdos de su temporada ganadora del campeonato de 1985 para aliviar la amargura y algunas referencias al club en las mangas récord de la banda local de punk The. Undertones, para mantenerlos en la mente del público.

“Al crecer en ese momento sin un club que ver, Derry City era algo casi mítico”, dice el ex delantero Liam Coyle, cuyo padre Fay fue el capitán del equipo ganador del título y que comenzó su vida futbolística pateando una pelota en las calles adyacentes al Brandywell. Pero la determinación de un grupo de cuatro ex jugadores, incluido O'Doherty, que trabajó para ingresar al club en la Liga de Irlanda de la República en 1985, aseguró que el club resurgiera y que Liam Coyle tuviera la oportunidad de emular a su padre.

Tras haber persuadido a las autoridades de fútbol de ambos lados de la frontera para que aceptaran el cambio de ligas altamente inusual, Derry tuvo un gran impacto al sur de la frontera.

Después de dos temporadas de brindar un gran apoyo de viaje a pequeños clubes en el segundo nivel, “The Candystripes” ganó la promoción y luego en 1989 ganó una liga y triples de copa sin precedentes, con Coyle en el centro de su éxito.

El club y sus seguidores han estado cruzando la frontera para ver los partidos desde entonces, y el proceso de paz incluso ha significado que otro club, el Institute FC, del distrito de Drumahoe, unionista probritánico de la ciudad, haya compartido césped en el Brandywell después de que su campo fuera arruinado por las inundaciones.

El gerente del equipo, Declan Devine, está seguro de que, sea cual sea el resultado, el club encontrará la manera de continuar. “Nadie sabe lo que implica para nosotros. Pero esto no es nada nuevo para nosotros. Cuando los problemas estaban en su peor momento, teníamos autobuses apedreados y ventanas cuando volvíamos a casa”, dijo.

“Todo este asunto del Brexit ha significado que la palabra ‘nunca’”, ya sea en política, negocios o deporte, ya no se puede usar. “Puede que no tenga nada que ver con [nosotros] en absoluto, pero es un desastre que nadie sabe”.