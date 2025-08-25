Ucrania anuncia la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk

Las autoridades ucranianas han informado este domingo de la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas. En concreto, las Fuerzas Armadas ucranianas han capturado las localidades de Mijailivka, Zeleni Hai, Volodimirivka y Novomijailivka, según ha informado el Ministerio de Defensa en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

"Estoy activo en las zonas de combate. El frente de Pokrovsk es el más difícil, donde la defensa de la independencia ucraniana y la bandera ucraniana no son solo palabras vacías, sino que nos arriesgamos a diario por algo muy real", ha destacado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en un mensaje publicado en Facebook en el que recoge los avances ucranianos.

Ucrania ha logrado pequeños avances territoriales en los últimos días en el sureste del país, donde hasta ahora las tropas rusas eran las que avanzaban. El principal foco de combates es la ciudad de Pokrovsk que cita Sirki.

Por su parte, las fuerzas rusas alcanzaron los suburbios de la localidad ucraniana de Konstantinivka, en la región de Donetsk, anunció este lunes el jefe de Donetsk impuesto por Rusia, Denís Pushilin. "Vemos que nuestros grupos ya están entrando y atacan al enemigo en las afueras de Konstantinivka", declaró Pushilin en un vídeo colgado en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk. Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas.

La toma de Konstantinivka permitiría a las fuerzas rusas avanzar hacia los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, el siguiente objetivo de la ofensiva en la región de Donetsk. a los constantes ataques rusos.