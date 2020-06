El médico de Berlusconi: “El virus ya no existe en Italia, dejen de aterrorizar al país”

Alberto Zangrillo, director del hospital San Raffaele de Milán, asegura que el coronavirus ya no existe en Italia, al menos de manera clínica. "En realidad, el virus ya no existe clínicamente en Italia”, comentó a la RAI Zangrillo, médico personal del ex primer ministro y magnate Silvio Berlusconi.

"Los hisopos que se realizaron en los últimos 10 días (en Italia) mostraron una carga viral en términos cuantitativos que era absolutamente infinitesimal en comparación con los realizados hace un mes o dos meses. Ya es hora de dejar de aterrorizar al país”, continuó. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha desmentido dichas declaraciones.

“Debemos ser excepcionalmente cuidados en no dar la sensación de que, de repente, el virus, por su propia voluntad, ha decidido volverse menos patógeno. Eso no es así en absoluto”, dijo Michael Ryan, jefe del programa de intervención de dicho órgano.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Italia pidió no confundir a los italianos con información que, comentó la dependencia, es falsa. "A la espera de la evidencia científica que respalde la tesis de que el virus ya desapareció, invito a quienes digan que están seguros de esto a no confundir a los italianos, promoviendo comportamientos de riesgo desde el punto de vista de la salud”, expuso Sandra Zampa, subsecretaria dicho Ministerio.