Pena de 18 años de cárcel por corrupción al empresario que llamó “payaso” al presidente Xi Jinping

China sentenció a un influyente ex ejecutivo inmobiliario que una vez se refirió al presidente Xi Jinping como un “payaso” a 18 años de prisión por corrupción, según anunció un tribunal el martes. Ren Zhiqiang, ex presidente de Huayuan, un grupo de bienes raíces de propiedad estatal, también fue multado con 4,2 millones de yuanes (619.003 dólares), dijo el Tribunal Intermedio No. 2 de Pekín en su sitio web.

El tribunal declaró a Ren culpable de malversación y apropiación indebida de un total de 111 millones de yuanes y de aceptar y recibir 1,25 millones de yuanes en sobornos, según un aviso sobre la sentencia emitida el martes. Ren también abusó de su posición, lo que provocó que las empresas estatales sufrieran una pérdida de 117 millones de yuanes, mientras que él obtuvo una ganancia de 19,41 millones de yuanes, según el aviso.

Ren había devuelto todo el dinero ganado ilegalmente, “confesó voluntariamente todos los cargos”, aceptó la sentencia y no apelará, dice la nota. Ren fue detenido en marzo después de referirse a Xi como un payaso por un discurso que pronunció en febrero sobre los esfuerzos del gobierno para combatir el coronavirus.

En un documento, que no menciona a Xi por su nombre, Ren dijo después de estudiar el discurso que “no vio a un emperador de pie allí exhibiendo su ‘ropa nueva’, sino a un payaso desnudo que insistió en seguir siendo emperador”, según una versión publicada por el China Digital Times, un sitio web con sede en EEUU.

El organismo de control municipal anticorrupción de Pekín dijo más tarde que estaba siendo investigado por una “grave violación disciplinaria”. El gobernante Partido Comunista de China destituyó a Ren en julio. Ese mes, un distrito de Pekín lo acusó de usar fondos oficiales para gastos de golf, usar oficinas y espacios residenciales proporcionados gratuitamente por empresarios y obtener grandes ganancias ilegalmente. Durante el mandato de Xi, China ha reprimido la disidencia y ha lanzado una campaña agresiva contra la corrupción.