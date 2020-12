EE UU ultima un rescate de casi un billón de dólares contra la pandemia

Después de varios meses con todo paralizado, el acuerdo para lograr un paquete de estímulos parecía haber llegado a Washington. Faltaban por concretar los últimos flecos, renegociar algunos aspectos, pero demócratas y republicanos logran al fin ponerse de acuerdo respecto a los asuntos que más los habían distanciado, de la cantidad del rescate a sus principales beneficiarios y, por supuesto, respecto al papel que desempeñará la Reserva Federal.

Hablamos de un monto total cercano a los 900.000 millones de dólares, repartido en más de 600.000 millones para particulares, 300.000 millones para el desempleo y otros 300.000 en créditos para las empresas. También está prevista una ingente inyección económica para ayudar al sistema educativo, abrumado por todo tipo de requerimientos logísticos, y por supuesto para el imprescindible reparto de las vacunas. «Si las cosas continúan por este camino y nada se interpone, podremos votar mañana», había dicho durante la noche del sábado el senador Chuck Schumer.

Por su lado el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana y actor crucial en las conversaciones, ha aprovechado para recordar que las cantidades estarán muy cerca de las que ellos siempre defendieron, frente a las pretensiones, mucho más ambiciosas, de los demócratas. «El pueblo estadounidense ya ha esperado asistencia por más tiempo del que podía resistir», dijo, al tiempo que explicó que el paquete de ayuda tiene «el mismo tamaño y alcance general que los republicanos del Senado han estado proponiendo literalmente desde el verano». «Cada uno de nosotros en el Senado y en la Cámara», remachó, «representa a las familias estadounidenses que simplemente no pueden esperar más para que el Congreso concluya estas discusiones».

En realidad, la gran pelea de los últimos días fue la exigencia del senador republicano Pat Toomey para que el legislativo liquide tres programas de préstamos desarrollados durante la epidemia. Los demócratas lo acusaron de poner en peligro la ayuda con unas reclamaciones que entienden diseñadas para coartar las posibilidades del próximo gobierno. Toomey respondió que no tiene nada que ver, que se trata de tres programas aprobados en unas circunstancias distintas, que cumplieron su función y que no deben prorrogarse.

En un comunicado del viernes explicó que sólo se centra en un conjunto «muy limitado de facilidades crediticias» y que no aspiraba a revisar «la autoridad de préstamos de emergencia de la Reserva Federal». Eso y que los programas no se puedan «reiniciar o duplicar sin autorización del Congreso». Los demócratas, por otro lado, sostiene que el senador republicano ya no sería tan beligerante en su pretensión de cerrar las líneas de crédito y en su empeño para que la Reserva Federal no pueda crear otros programas similares.

En su opinión la clave ahora pasaba por pulir el lenguaje del acuerdo, en encontrar una forma de ponerlo por escrito que no molestara a los políticos de las dos formaciones y que les permitiera a todos salvar la cara ante posibles acusaciones de capitulación. Algo crucial con el debate público tan saturado de ruido, en un menudeo constante de denuncias por apatía y traiciones. Dice el senador Toomey que el acuerdo «preservará la independencia de la Reserva Federal y evitará que los demócratas se apropien de estos programas con fines partidistas y de política social».

El senador John Barraso aseguró que «no nos iremos hasta que tengamos alivio para el pueblo estadounidense. La gente está sufriendo, la gente necesita ayuda, y hay dos cosas que debemos hacer para escribir este capítulo final sobre el coronavirus». Esto es, vacunar a la población y ayudarla económicamente. A todo esto el presidente saliente, Donald Trump, lanzó en la medianoche del sábado al domingo un mensaje directo a los congresistas. «HÁGANLO, y denles más dinero en pagos directos».

El resto del fin de semana lo dedicó tuitear decenas de mensajes con nuevas y exóticas denuncias de corrupción electoral y mensajes de sus adictos que ponen en cuestión la limpieza del sistema. Entrevistado en la CNN, el senador republicano, y ex candidato a la presidencia, Mitt Romney, comentó que los esfuerzos de Trump para lograr «un resultado diferente al que entregó el pueblo estadounidense» resultan «vergonzosos».

En lugar de celebrar el éxito logrado con el desarrollo de las vacunas, dijo, «se está yendo de Washington con teorías de conspiración y cosas tan locas y descabelladas que la gente mueve la cabeza preguntándose qué diablos le ha pasado a este hombre», dijo el ex candidato Romney.