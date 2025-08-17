Espanyol - Atlético de Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Este domingo 17 de agosto, el RCDE Stadium será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26. A las 21:30 horas (hora peninsular española), el RCD Espanyol recibe al Atlético de Madrid en un choque que promete intensidad, estrategia y emoción desde el primer minuto.

Más allá de ser el debut oficial de ambos equipos en la nueva campaña, el partido llega cargado de alicientes. El Espanyol, que logró la permanencia en la pasada temporada tras finalizar en la 14ª posición, encara el nuevo curso con renovadas esperanzas. Bajo la dirección de Manolo González, el conjunto perico ha completado una pretemporada sólida, con victorias ante Wolfsburg y Unión Berlín, y un empate frente al Newcastle. El equipo ha mostrado orden defensivo, presión alta y una mejora notable en la generación de ocasiones.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega con la ambición intacta tras finalizar tercero en la campaña anterior y asegurar su presencia en la Champions League. El equipo de Diego Simeone ha reforzado todas sus líneas con fichajes de peso como Álex Baena, Dávid Hancko, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Clément Lenglet. En su último amistoso, vencieron al Newcastle por 0-2 con goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann, dejando buenas sensaciones de cara al estreno liguero.

Horario y dónde ver el Espanyol - Atlético de Madrid

El partido se disputará este domingo 17 de agosto a las 21:30 horas en el RCDE Stadium, con capacidad para más de 40.000 espectadores. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga TV, disponible en la plataforma Movistar Plus+ y en su servicio online para abonados.

Con un ambiente que se prevé eléctrico en Cornellà, el Espanyol buscará dar la sorpresa ante uno de los gigantes de LaLiga. El Atlético, por su parte, intentará imponer su jerarquía desde el arranque. Todo está listo para un duelo que puede marcar el tono de la temporada.