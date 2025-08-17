GP de Austria 2025: Marc Márquez rompe la maldición y logra su sexto doblete consecutivo en Spielberg

Marc Márquez escribió un nuevo capítulo en la historia de MotoGP al lograr en el GP de Austria una hazaña poco vista: su sexto doblete consecutivo de sprint y carrera, sumando una racha impresionante de victorias que le convierten en una leyenda viva. Lo hizo además en un circuito que se le había resistido durante años, el Red Bull Ring, donde hasta hoy nunca había logrado ganar, rompiendo una maldición personal y agregando esta prueba a la lista de trazados conquistados por el octocampeón.

La batalla en pista fue electrizante, con Marco Bezzecchi (Aprilia) presentando una resistencia feroz desde la pole position. El italiano logró mantenerse en cabeza durante las primeras vueltas, buscando romper la supremacía de Márquez y demostrando la evolución de Aprilia, pero la experiencia y la maestría del piloto de Cervera terminaron decidiendo la carrera. En la vuelta 20, Marc se hizo con la punta definitivamente y comenzó a abrir una diferencia decisiva para llegar a la meta en solitario, demostrando que hoy no hay quien le pare y convirtiéndose en el ganador de la carrera mil de la categoría 'reina'.

El otro protagonista fue Fermín Aldeguer, quien realizó una actuación brillante, sacando a relucir su talento y acercándose durante las últimas vueltas a Márquez en la punta. El de Gresini terminó segundo y se aseguró su podio número dos en esta temporada, tras haber sido tercero en Le Mans.

El podio lo completó Marco Bezzecchi, pero es de exaltar el buen nivel de los pilotos españoles y el dominio de Ducati en este inicio de la segunda parte de la temporada. Con este resultado Marc Márquez suma 418 puntos, su mejor marca, y estira la distancia de su hermano, Álex, a 142. Bagnaia cierra el top 3 con 221 puntos, a 197 de la cima.

