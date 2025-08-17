Directo
GP de Austria 2025: Marc Márquez rompe la maldición y logra su sexto doblete consecutivo en Spielberg
El español conquista por primera vez el Red Bull Ring, firma su segunda mejor racha histórica y domina una intensa batalla con Bezzecchi
Marc Márquez escribió un nuevo capítulo en la historia de MotoGP al lograr en el GP de Austria una hazaña poco vista: su sexto doblete consecutivo de sprint y carrera, sumando una racha impresionante de victorias que le convierten en una leyenda viva. Lo hizo además en un circuito que se le había resistido durante años, el Red Bull Ring, donde hasta hoy nunca había logrado ganar, rompiendo una maldición personal y agregando esta prueba a la lista de trazados conquistados por el octocampeón.
La batalla en pista fue electrizante, con Marco Bezzecchi (Aprilia) presentando una resistencia feroz desde la pole position. El italiano logró mantenerse en cabeza durante las primeras vueltas, buscando romper la supremacía de Márquez y demostrando la evolución de Aprilia, pero la experiencia y la maestría del piloto de Cervera terminaron decidiendo la carrera. En la vuelta 20, Marc se hizo con la punta definitivamente y comenzó a abrir una diferencia decisiva para llegar a la meta en solitario, demostrando que hoy no hay quien le pare y convirtiéndose en el ganador de la carrera mil de la categoría 'reina'.
El otro protagonista fue Fermín Aldeguer, quien realizó una actuación brillante, sacando a relucir su talento y acercándose durante las últimas vueltas a Márquez en la punta. El de Gresini terminó segundo y se aseguró su podio número dos en esta temporada, tras haber sido tercero en Le Mans.
El podio lo completó Marco Bezzecchi, pero es de exaltar el buen nivel de los pilotos españoles y el dominio de Ducati en este inicio de la segunda parte de la temporada. Con este resultado Marc Márquez suma 418 puntos, su mejor marca, y estira la distancia de su hermano, Álex, a 142. Bagnaia cierra el top 3 con 221 puntos, a 197 de la cima.
Así hemos vivido la carrera del GP de Austria 2025, en directo:
El podio
🥇 Marc Márquez
🥈 Fermín Aldeguer
🥉 Marco Bezzecchi
¡¡GANA MARC MÁRQUEZ!!
🏁 Rompe la mala racha en este trazado y se corona en Austria.
¡¡Última vuelta!!
Marc Márquez es líder y se acerca a la hazaña, su sexto doblete consecutivo.
Pecco sigue cayendo en la tabla
Bagnaia es sexto y nuevamente ha sido adelantado en un descuido, además es sancionado y debe perder una posición.
Solo 4 vueltas y Marc sigue liderando
De segundo está Fermín Aldeguer y es tercero Bezzecchi.
¡¡HAY FUEGO!!
Bandera amarilla por fuego en la motocicleta de Fabio Di Giannantonio.
Vuelta 20: ¡Marc Márquez está en la cima!
El español consigue superar a Bezzecchi, pero el de Aprilia no se rinde e insiste atacando.
El duelo por la tercera plaza
Pedro Acosta aprovechó un descuido de Pecco y se quedó con la tercera posición, le sigue Fermín Aldeguer y Bagnaia bajó hasta la quinta casilla.
Tres décimas de la punta
Marc Márquez muy cerca de Bezzecchi.
¡¡CAÍDA!!
Jorge Martín se ha ido al suelo intentando tomar la curva 7.
Mitad de la carrera (14 vueltas)
El podio por ahora es de Bezzecchi, Marc Márquez y Pecco.
Bezzecchi intenta poner distancia
El de Aprilia busca conseguir ventaja pero Marc no se la pone fácil.
Álex Márquez no remonta
El de Ducati Gresini es décimo y tiene dificultades para adelantar.
Aviso para Brad Binder
Peligro de sanción para el de KTM.
Lucha intensa por la cabeza
Bezzecchi es primero pero Marc Márquez le sigue muy de cerca.
Aviso para Jorge Martín a falta de 22 vueltas
Más de tres veces ha pisado zona verde y la penalización de long lap viene con la quinta.
Pedro Acosta es cuarto y sigue de cerca al primer grupo
El español se quedó con la posición de Álex y busca podio hoy en Spielberg.
Álex Márquez cumple la long lap
El piloto español cumplió su sanción y desde el puesto once comienza a escalar.
Márquez se acerca a la punta que comanda Bezzecchi
Marc sorprende a Pecco y es segundo.
Se impone el líder
Rápidamente Marc se pone entre los primeros tres.
¡¡COMIENZA LA CARRERA!!
Gran salida de Pecco, Bezzecchi y Álex Márquez.
Ya se corre la warm-up lap
Estamos a minutos del inicio de la carrera.
Se abre el pit lane, ¡todo listo para el gran espectáculo!
Pilotos listos para la lucha por la victoria. Ducati, KTM y Aprilia buscan asaltar el podio en una de las carreras más importantes del año. El ambiente está al máximo: ¡que comience el GP de Austria!
Álex Márquez afronta hoy su sanción de vuelta larga tras el incidente en Brno
El piloto español deberá cumplir una penalización de vuelta larga durante la carrera de hoy en Austria, como consecuencia del toque con Joan Mir en el GP de la República Checa. Los comisarios consideraron que la acción fue una falta grave y decidieron imponer esta sanción para la próxima carrera larga.
Comienzan las vueltas de reconocimiento
5 minutos para que los pilotos comiencen a incorporarse.
Emoción máxima en el Red Bull Ring Legends Parade
Hace unos minutos se celebró el esperado desfile de leyendas en el Gran Premio de Austria, el primer Red Bull Legends Parade en MotoGP. Pilotos históricos como Casey Stoner, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Giacomo Agostini, Loris Capirossi y otros grandes iconos del motociclismo rodaron por el circuito a lomos de motos clásicas emblemáticas.
El dato: 121,74km, 28 vueltas, máxima tensión
La carrera larga de Austria tendrá 28 vueltas y 121,74km. El desgaste de neumáticos y el nuevo control de estabilidad serán claves en la segunda mitad de la prueba.
Rivalidades y declaraciones al rojo vivo
Jorge Martín (Aprilia): "Este circuito me trae buenos recuerdos. Hoy toca arriesgar". Brad Binder (KTM): "Nuestra moto se adapta aquí. El objetivo es sumar puntos importantes para el Mundial de fabricantes".
Así luce la parrilla definitiva
Repaso a las posiciones de salida: Bezzecchi, Álex Márquez y Bagnaia en la primera fila. Marc Márquez, Bastianini y Aldeguer completan el top 6. Jorge Martín (14), Quartararo (16) y Rins (17) partirán desde atrás y buscarán remontada.
Reacciones en Ducati: la marca domina 2025
Ducati lidera con seis motos en el top 10 de la parrilla y MarcMárquez, Pecco Bagnaia y Álex Márquez entre los favoritos. El equipo técnico advierte: "Hay margen en la electrónica, pero hoy puede cambiar la dinámica".
Viñales, fuera por lesión: cambia la estrategia KTM
Maverick Viñales es baja tras la cirugía a la que se sometió hace un mes por una grave lesión en su hombro izquierdo y KTM resitúa sus motocicletas para el GP. Quedará vacante una moto de KTM Tech3, lo que podría favorecer a Acosta y Binder en la lucha de marcas.
Pedrosa y KTM: fiesta en casa
Pedro Acosta y Brad Binder tienen la presión y motivación extra de correr frente a la afición local. El piloto español afirmó: "Estar en casa, correr para KTM, es algo especial. Queremos devolver el apoyo con un podio".
El control de estabilidad, protagonista técnico
Se estrena el nuevo sistema de control de estabilidad electrónico. Marc Márquez evalúa que nivelará el rendimiento en frenadas: "Afecta el ritmo, es interesante para el espectáculo y la igualdad". Sin embargo, mostró su descontento: "Para mí, está claro que cuanto más electrónica se introduce en la moto, menos diferencia marca el piloto. Es más fácil de conducir, lo probé en Aragón y en Malasia. Como piloto, no me gusta, pero al final, cada fabricante tiene un punto de vista diferente", concluyó.
Así llega el campeonato de pilotos
Clasificación tras el sprint: Marc Márquez (393pts) lidera, seguido por Álex Márquez (270), Bagnaia (213), Acosta (198) y Bezzecchi (186). Márquez amplía a 123 puntos su margen y Bagnaia se complica sus opciones de título.
Sprint electrizante: Márquez conquista el sábado
Marc Márquez ganó el sprint, sumando su duodécima victoria en esta modalidad este año. El podio lo completaron Álex Márquez y Pedro Acosta (KTM). Pecco Bagnaia sufrió una caída y sale rezagado en el campeonato.
Pole sorpresa: Bezzecchi lidera la parrilla
Marco Bezzecchi (Aprilia) saldrá desde la pole tras una clasificación trepidante: 1'28''060. Su objetivo es claro: "Sumar puntos es esencial, pero tengo ritmo para ganar". Álex Márquez y Pecco Bagnaia le acompañan en la primera fila.
El reto de Marc Márquez en tierras austriacas
El piloto español nunca ha ganado aquí y así lo reconoce: "Es un circuito especial y una cuenta pendiente. Este año llegamos en un gran momento y pelearemos por la victoria". El de Ducati parte cuarto y es favorito tras dominar el sprint.
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo de la carrera del GP de Austria 2025 en el Red Bull Ring de Spielberg. 👋🏻🏍️
