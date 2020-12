Tres hombres golpearon a un musulmán, hijo de policías, en Francia, después de que publicara fotos de su comida de Navidad en las redes sociales, según informaron fuentes policiales.

Pero las circunstancias no están claras del todo y la Fiscalía ha lamentado que esté circulando “información inexacta”. La víctima de 20 años tiene una baja de cuatro días debido a los golpes recibidos. La madre y el padrastro del joven son policías en Belfort.

Todo comenzó, al parecer, con un mensaje en respuesta a una imagen publicada por el joven de su comida de Navidad en la red social Snapchat: “Sucio hijo de blanco, hijo de serpiente, hijo de policía...”. Provenía de un conocido que concluía con una amenazas: “Re mostraré lo que es un verdadero árabe”.

Pero el incidente no se quedó en una disputa virtual. El joven quedó con el autor del mensaje, aunque se aseguró de no ir solo y se hizo acompañar por dos amigos. Tampoco acudió solo el autor de las amenazas. Y en ese punto es donde las versiones discrepan. Los tres supuestos agresores hablan violencia por parte de ambos lados y provocación por parte de quien dice ser la víctima. El joven agredido, en cambio, habla de “emboscada”.

La fiscalía pone en duda la versión de la víctima: “De ninguna manera está establecido que una persona de fe musulmana haya sido acusada expresamente de celebrar la festividad cristiana de Navidad”, precisó el fiscal. “La discusión y luego el encuentro parecen más una cuestión de ego”. Para la Fiscalía, el denunciante consideró que su contacto, más joven que él, le había faltado al respeto” y el incidente no tiene nada que ver con la religión.

El ministro de Interior, Gérald Darmarin, reaccionó en redes sociales el sábado a esta agresión: “Un joven agredido porque celebraba la Navidad y no era un buen árabe. Circunstancia agravante: ser hijo de policías. (...) No hay lugar para el separatismo en nuestro país, no hay lugar para el racismo venga de donde venga”.