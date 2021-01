Los republicanos que condenaron a Trump y ahora buscan su ayuda

Hace apenas dos semanas, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, declaró culpable a Donald Trump por el ataque mortal contra el Capitolio de Estados Unidos. El jueves, estaba buscando su apoyo político. Una reunión privada entre los dos hombres en el complejo de Trump en Mar-a-Lago marcó un cambio notable en la relevancia del expresidente entre los republicanos electos. Inmediatamente después de la insurrección que inspiró Trump, la idea de que disfrutaría de algún tipo de poder en la sombra en su post-presidencia parecía muy poco probable.

Pero después de una ola inicial de condena, los republicanos parecen estar más bien con Trump, plenamente conscientes de que sus partidarios están preparados para castigar a cualquiera que muestre deslealtad. Con eso en mente, los líderes del partido están trabajando para mantener a Trump en el redil mientras se centran en recuperar la Cámara y el Senado en 2022. “Unidos y listo para ganar en el 22”, tuiteó McCarthy después de su encuentro. Tanto él como Trump emitieron declaraciones en las que describían su compromiso de trabajar juntos para ayudar a los republicanos a recuperar el control de la Cámara y el Senado en 2022.

El realineamiento con Trump se produce cuando los que se han cruzado con él siguen sintiendo la quemadura. El aliado de Trump, Matt Gaetz, republicano por Florida, pasó el día en Wyoming tratando de derribar a la representante Liz Cheney, la republicana número 3 de la Cámara de Representantes, que votó a favor del juicio político de Trump. Los republicanos del Senado dejaron en claro esta semana que no tienen intención de condenar a Trump.

Mientras Trump intenta ejercer su influencia, es innegable que está debilitado. Antes de que incitara a sus partidarios a asaltar el Capitolio, se esperaba que Trump pasara su post-presidencia ajustando alegremente las cuentas con los rivales republicanos, desmontando a su sucesor por Twitter y reflexionando sobre postularse nuevamente para un segundo mandato. Ahora, está en gran parte aislado y silenciado por las plataformas de redes sociales mientras el presidente Joe Biden intenta desmantelar su legado a golpe de órdenes ejecutivas.

No se le ha visto en público desde que desapareció detrás de los bien cuidados setos de Mar-a-Lago el miércoles pasado, media hora antes de que terminara su presidencia. Ha pasado sus días consultando con asistentes y abogados defensores mientras se prepara para su histórico segundo juicio político.

Una situación diferente para Trump

Las cosas son muy diferentes ahora. La última vez, Trump tenía un ejército de defensores que incluía un equipo de abogados de Washington, un equipo de comunicaciones presidenciales, una oficina del abogado de la Casa Blanca financiada por los contribuyentes y el firme respaldo de los principales republicanos, incluido el Comité Nacional Republicano.

Esta vez, Trump todavía está luchando por reunir un equipo legal, a menos de dos semanas para el juicio. “Creo que se encuentra en una desventaja significativa”, dijo el abogado criminalista Alan Dershowitz, quien formó parte del equipo legal de Trump en 2020, pero se encuentra entre la larga lista de abogados que se han quedado fuera. Sin embargo, incluso el juicio político, que alguna vez fue visto como una oportunidad para que los republicanos del Senado purguen a Trump del partido prohibiéndole volver a postularse para un cargo, ahora se está utilizando como un grito de guerra para reunir al partido contra los demócratas. En lugar de debatir si es culpable de “incitar deliberadamente a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos”, los republicanos han atacado el proceso, argumentando que es inconstitucional juzgar a un presidente que ya ha abandonado la Casa Blanca.

“En un momento en que nuestro país necesita unirse, los demócratas en el Congreso están repitiendo la misma estrategia que emplearon durante los últimos cuatro años: extralimitación por motivos políticos que solo nos dividirá aún más”, dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, en un comunicado después de acaloradas divisiones internas sobre si el grupo debería criticar públicamente a Trump por incitar a los disturbios. En una entrevista, McDaniel se negó a criticar a los cinco senadores republicanos que votaron esta semana para seguir adelante con el juicio. Pero dijo que “es más importante mirar los 45 que dijeron que esto es ridículo”.

Aparte del juicio, Trump ha comenzado gradualmente a volver a la vida pública, lanzando comunicados de prensa del comité político que creó antes de salir de la Casa Blanca. “Se está relajando. Tiene un equipo legal que está tratando de organizar, y solo necesita seguir haciendo lo que está haciendo “, dijo la senadora republicana Lindsey Graham de Carolina del Sur, una aliada cercano del Congreso que ha estado ayudando a Trump a levantar un equipo legal después de que numerosos bufetes declinaran hacerlo.

“Creo que hay un cambio”, dijo Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Estadounidense y otro aliado de Trump. Jason Miller, asesor de Trump, insistió en que era “demasiado pronto” para discutir la estrategia del juicio político del presidente y la operación política pospresidencial que se espera incluya al exdirector político de la Casa Blanca Brian Jack y al exgerente de campaña de Trump, Bill Stepien. “Hemos mantenido conversaciones sobre dónde queremos estar activos con respecto a las elecciones de mitad de legislatura de 2022 y cómo ayudamos a los republicanos a recuperar el Senado y la Cámara”, dijo Miller, pero Trump aún tiene que decidir si participará en las elecciones primarias para desafiar a los republicanos que votaron para acusarlo. Después de que esos miembros se enfrentaron una intensa reacción de los partidarios de Trump, los republicanos del Senado votaron abrumadoramente el martes por un intento de desestimar su segundo juicio político. “Creo que está bastante claro que los votantes republicanos se oponen rotundamente al juicio político y los republicanos que votan por un juicio político lo hacen bajo su propio riesgo”, dijo Miller.

A pesar de los disturbios en el Capitolio, las encuestas muestran que Trump sigue siendo muy popular entre los votantes republicanos, muchos de los cuales ahora se consideran más alineados con él que con el partido. “No es tanto Trump a quien están tratando de abrazar. Es la base de Trump la que están tratando de abrazar “, dijo Alex Conant, un estratega republicano.” Creo que la partida de Trump dejó un gran vacío. Él fue lo único que unió a los republicanos más que nada. Quiero decir, el Partido Republicano se convirtió en el Partido de Trump durante cuatro años. Y sin él a la cabeza, hay un vacío de poder obvio, y creo que lo están viendo ahora en el Congreso “.

La pregunta es si la influencia de Trump perdurará. Las divisiones internas que está fomentando su equipo podrían, en última instancia, socavar la búsqueda del partido de retomar el Congreso. Y no está claro si puede transferir su popularidad personal a otros candidatos cuando no está en las papeletas. Los republicanos perdieron el control de la Cámara en 2018 y abandonaron el Senado este mes a pesar de una apelación de última hora de Trump. Graham, quien declaró este mes que terminó con Trump (“Todo lo que puedo decir es que no cuenten conmigo. Ya es suficiente.”) desde entonces ha subrayado la importancia de mantener unido el partido. “Quiero asegurarme de que el Partido Republicano pueda crecer y regresar, y vamos a necesitar a Trump y Trump nos necesita”, dijo a los periodistas. En cuanto a los republicanos que votan para condenar a Trump, “Supongo que depende del estado en el que se encuentre y en qué etapa de su carrera se encuentre”, bromeó.