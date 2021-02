Kim Jong Un despide a su ministro de Economía en medio de una grave crisis en Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un, despidió a su ministro de Economía, quien fue nombrado el mes pasado, y denunció a su gabinete por falta de innovación en la elaboración de los objetivos de un nuevo plan económico quinquenal, informaron medios estatales. El gobernante Partido de los Trabajadores concluyó su reunión plenaria de cuatro días el jueves, donde Kim también trazó su visión de los asuntos intercoreanos y las relaciones con otros países, así como las reglas del partido y las cuestiones de personal.

Con la economía encabezando la agenda, Kim revisó los planes de acción para su nueva estrategia de cinco años que se dio a conocer en el congreso del partido el mes pasado en medio de sanciones internacionales, un cierre prolongado de la frontera y una reducción de la ayuda externa debido a la pandemia del coronavirus.

Acusó al gabinete de redactar planes sin “grandes cambios” con respecto a los anteriores, que según él habían “fracasado tremendamente en casi todos los sectores”. El comité nombró a O Su Yong, un veterano funcionario en políticas económicas que anteriormente se desempeñó como viceprimer ministro, para ser el nuevo director de su Departamento de Asuntos Económicos, en reemplazo de Kim Tu Il.

“La idea y la política del congreso del partido no se reflejan adecuadamente en el plan de trabajo económico propuesto para este año y no se pueden encontrar puntos de vista innovadores ni tácticas claras”, dijo Kim en la reunión, según la agencia oficial de noticias KCNA. “El gabinete no jugó un papel de liderazgo en la elaboración de planes de campos económicos clave y reunió casi mecánicamente las cifras redactadas por los ministerios”. Como resultado, los planes para algunos sectores eran irrealmente elevados y otros tenían tareas que ya eran fácilmente alcanzables, agregó.

El enfado de Kim

El partido decidió construir 10.000 viviendas en la capital Pyongyang este año, reemplazando un plan de construcción anterior que Kim describió como demasiado bajo y producto del “autoproteccionismo y el derrotismo” en la burocracia. Las imágenes de la televisión estatal mostraban a un Kim de aspecto enojado gritando, señalando con el dedo y golpeando el podio mientras se dirigía a la reunión.

También pidió una mayor autosuficiencia y la producción local de bienes y materiales, dijo KCNA, después de que el comercio con China, que representa alrededor del 90% de los envíos hacia y desde Corea del Norte, se desplomó más del 80% el año pasado debido a estrictas Bloqueos COVID-19. Como parte de sus cambios de personal, el comité también ascendió al politburó al canciller Ri Son Gwon poco después de reinstalarlo como miembro suplente del poderoso órgano de gobierno.