Nadie en EE UU tiene una explicación: una mujer deja a sus hijos y perros en una casa llena de heces y se va de viaje

La historia de Jessica Copeland, una mujer de 37 años, revela un panorama desgarrador de negligencia familiar y animal que ha conmocionado a la comunidad de Florida. Las autoridades descubrieron una situación deplorable en la vivienda de Copeland, donde su hijo adolescente y siete perros fueron abandonados en condiciones infrahumanas durante un viaje de dos semanas a Las Vegas.

El caso salió a la luz cuando un familiar alertó a la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam sobre la situación preocupante. Inicialmente, el joven negó cualquier problema, pero posteriormente otras familias proporcionaron evidencias que confirmaban el maltrato, lo que motivó una intervención más profunda de las autoridades.

Durante la inspección, los oficiales encontraron un escenario desolador: basura esparcida, perros desnutridos y sin acceso a agua o alimento, y cuatro pulgadas de heces acumuladas. El adolescente reveló que diferentes personas ocasionalmente le llevaban comida, pero esto no justificaba de ninguna manera las condiciones de vida.

Copeland fue arrestada formalmente el 5 de agosto, enfrentando múltiples cargos de negligencia infantil y animal. La grabación de la cámara corporal capturó sus disculpas al ser confrontada, pero el sheriff H.D. "Gator" DeLoach calificó su comportamiento como "crueldad deliberada".

Los siete perros fueron rescatados y puestos bajo el cuidado de los Servicios de Animales del Condado de Putnam, con la esperanza de que sean rehabilitados y eventualmente adoptados. Mientras tanto, Copeland permanece detenida con una fianza de 36.000 dólares.