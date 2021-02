En febrero de 2019, el Gobierno de Nicolás Maduro organizó una serie de conciertos en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, junto al puente internacional Las Tienditas en Táchira. De alguna manera, ese evento musical quiso ser la réplica chavista al macrofestival Venezuela Aid Live, celebrado el 22 de febrero con estrellas internacionales como Alejandro Sanz al otro lado de la frontera para pedir el ingreso de ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos.

El español Pablo Hasel fue uno de los participantes de la cita chavista y durante su actuación aprovechó para presentar al público un tema nuevo, una capela (sin instrumentos) escrita para la ocasión sobre la situación de Venezuela. En la presentación, el músico encarcelado por enaltecimiento del terrorismo asegura que ha escrito la letra para animar a “la gente que vive en el Estado español a que se solidarice con Venezuela, a que vea que la lucha contra el imperialismo es una causa que nos une a todos los pueblos oprimidos”. Posteriormente alienta a los asistentes a “no ser como esos parásitos criminales como esos imperialistas”.

La canción comienza diciendo: “Sacad vuestras garras de Venezuela, aquí hay un pueblo valiente que se rebela ante la tiranía del imperio genocida y del IVA, imposiciones como Bolívar. Te engañaron Siria, Libia, Afganistán, qué vas a creer al tío Sam ahora, es por petróleo, oro y coltán, y el estado terrorista español colabora, pero no pasarán”.

“Hay un pueblo que ya resistió un golpe armado”, expresa Hasel quizá en referencia al golpe frustrado contra Hugo Chávez en 2002, un episodio que marcó un punto de inflexión en la política chavista. El dirigente venezolano llegó a afirmar que José María Aznar, entonces al frente del Gobierno español, estaba involucrado.

“La firmeza de Corea del Norte”

“La derecha aprovecha el descontento del capitalismo pa’ querer imponer algo peor, siempre hacen lo mismo. Por eso no hay más salida que la revolución socialista. Expropiarlos y que la desigualdad y la explotación se extinga, no dejar que el monstruo fascista crezca y se enriquezca, no permitirles acumular fuerza para que el imperialismo se corte hará falta la firmeza de Corea del Norte. Quieren otro Allende, tendrán otro Vietnam o Cuba, si se atreven lo pagarán sin duda”.

La serie de conciertos “Hands Off Venezuela” se organizó con previsión de que se asistirían grupos de muchos países de Latinoamérica, entre ellos Bersuit Vergarabat, Banny Kosta, Omar Enrique, Pedrito Sandoval, la banda Yugular y Alexánder Viana. Hasel también fue invitado a participar en esa cita musical en el marco de la crisis humanitaria que vivía Venezuela y justo cuando los EE UU de Donald Trump se disponían a entregar varias toneladas de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia.

En la rima de Hasel se hace referencia a este momento de tensión entre Venezuela y EE UU. “El hambre se la suda, y hablan de ayuda humanitaria quienes imponen la miseria desde Colombia a Tailandia, quienes maltratan a su propia población sin compasión, pero el Ejército que no se corrompe y las milicias populares harán que paren y que nosotros tomemos las calles. Ayudemos al pueblo venezolano a que resista”.

“Sánchez, cobarde”

“No podemos tolerar otra masacre”, sostiene Hasel unos días después de que Donald Trump avisara al mundo que tiene “todas las opciones sobre la mesa” para hacer frente a la crisis de Venezuela, incluida la militar. “No me quedaré de brazos cruzados esperando a que los maten. Pedro Sánchez cobarde, criado de Donald Trump. Si derramáis sangre, un día os ajusticiarán”. También arremete contra “el fascismo de los Guaidó” y añade que “quieren otro Pinochet otro Somoza”.

Sobre este festival paralelo, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo en su día: “Hay que estar muy desdoblado de la realidad y ser muy cínico (…), para burlarse de esta manera de la necesidad de los venezolanos”.