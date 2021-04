Hubo silencio, solo por un momento, mientras cientos de personas parados en la intersección de la calle 38 y la avenida Chicago se juntaban para escuchar las noticias. “¡Están anunciando el veredicto!” alguien gritó, pidiendo silencio. Luego, vítores atronadores llenaron el lugar donde George Floyd fue inmovilizado por un oficial de policía hace casi un año y dijo que no podía respirar. Mucha gente lloró. Algunos hasta sollozaron.

Estaban aclamando el primer veredicto de culpabilidad del oficial despedido, Derek Chauvin, quien fue acusado de asesinato y homicidio involuntario. Momentos después, otra ola de vítores sacudió a la multitud cuando se anunciaron los otros dos veredictos, ambos culpables. Momentos después de eso, Chauvin puso las manos a la espalda y lo sacaron de la sala esposado. En el lugar ahora conocido como George Floyd Square, un lugar que millones de personas en todo el mundo han visto en videos filmados por transeúntes durante el arresto de Floyd, hubo alivio.

Celebraciones en George Floyd Square

Venisha Johnson saltó de alegría cuando escuchó los veredictos. Minutos después, apenas podía hablar, estaba llorando. “Significa mucho para mí”, dijo Johnson, que llevaba una máscara que recordaba las últimas palabras de Floyd: “No puedo respirar”. “He estado orando por George todos los días, todas las mañanas a las 6 a.m. Estoy tan feliz. La forma en que fue asesinado fue terrible, pero gracias, Jesús“, dijo. Unas 300 personas se reunieron en la intersección, donde está Cup Foods, la tienda cuyos empleados llamaron a la policía la noche del 25 de mayo, diciendo que Floyd había pagado los cigarrillos con un billete falso de 20 dólares. Desde entonces, miles de personan han venido a depositar flores, poemas, fotos y cartas en el lugar donde Floyd se quedó sin aire. Llegaron a pararse junto a la escultura que ahora llena el medio de la calle, un enorme puño de metal levantado como un grito de justicia. Vinieron a mirar la gasolinera ahora cerrada, donde el letrero había sido tapado hace mucho tiempo con una demanda: “Justicia para George Floyd”.

“Que comience el trabajo de curación”

El martes, un manifestante se subió al letrero para agregar dos palabras más: “Justicia hecha”. Para los reunidos el martes, habían visto al menos el comienzo de la justicia. “Que comience el trabajo de curación”, dijo Jennifer Starr Dodd, una mujer de Mineápolis, hablando entre lágrimas. “Arrepentimiento, responsabilidad, respeto. No se puede tener sanación sin arrepentimiento“. A primera hora de la tarde, la plaza era un escenario de celebración, oración y ayuda comunitaria. Cada vez llegaba más gente. Alguien tocaba una tuba. Hubo cánticos ocasionales de “¡Di su nombre! ¡George Floyd! La gente bailaba “We Gon’ Be Alright “de Tye Tribbett y cantaba” Juicy “de Notorious B.I.G., abrazándose y levantando las manos en el aire.

Chris Gober, de 17 años, trajo a su hermano menor para hablar sobre cómo los hombres negros pueden enfrentar los peligros de la policía. “Vigila tu espalda“, le dijo al niño de 7 años. Pero Gober también dijo que el veredicto fue “el comienzo de un cambio” para un movimiento por la justicia racial.

Las condenas penales de agentes de policía son extremadamente raras. Ha habido miles de tiroteos policiales en los EE. UU. desde 2005, pero menos de 140 oficiales han sido acusados de asesinato o homicidio involuntario, según el criminólogo Phil Stinson. Antes del martes, solo siete fueron condenados por asesinato. Toni Hamilton, quien llevó a sus hijas a la intersección para escuchar el veredicto, se sintió profundamente aliviada con la noticia. “Siento que durante todo este tiempo todos hemos estado respirando con la mitad de nuestro aliento”, dijo. “Ahora hay una oportunidad para el futuro... Hay poder cuando todos nos unimos “.

No está claro qué pasará con la plaza, que surgió orgánicamente en los días posteriores a la muerte de Floyd, cuando los miembros de la comunidad levantaron barricadas caseras para cerrarla. Posteriormente, la ciudad los reemplazó con barreras de hormigón. Ha sido un lugar de peregrinaje y picnics, con gente pintando lemas y retratos en las paredes y las calles, dejando flores y, a veces, simplemente pasando el rato y asando perros calientes. Pero los residentes y empresarios del vecindario dicen que la plaza con barricadas provocó un aumento en la delincuencia y diezmó los negocios. Los líderes de la ciudad han dicho que la reabrirían después del juicio de Chauvin, pero los activistas que se desempeñan como líderes no oficiales de la plaza dicen que no se harán a un lado a menos que la ciudad cumpla con su larga lista de demandas, incluida la destitución del fiscal del condado y el despido del jefe de la agencia estatal de investigación criminal. No es probable que suceda.

Mientras el sol se ponía sobre la plaza, la tía de Floyd, Angela Harrelson, habló a la multitud. “Cuando salieron para proteger ese sitio, para mantenerlo sagrado, ustedes crearon un efecto dominó”, dijo. “No sé todos sus nombres, pero os veo. Os escucho. Os aprecio y no os olvidaré “.

En un momento del martes, alguien comenzó a arrojar billetes de 1 dólar al aire para simbolizar el presunto billete falso que llevó a la muerte de Floyd, y otras personas lo siguieron rápidamente. El dinero pronto se recogió en frascos de vidrio para convertirse en una donación, aunque no estaba muy claro para qué, y se colocó junto a las flores que ahora marcan el lugar donde Floyd dejó de respirar. Eliza Wesley ha sido una presencia casi constante en la plaza desde la muerte de Floyd. Ella se llama a sí misma la Guardiana. Antes de que se anunciara el veredicto, dirigió a la multitud en oración. “No tengo ninguna duda de ti, Dios”, dijo. “Llevamos aquí 11 meses”. “Este es el día que hizo el Señor”. Ap