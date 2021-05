Nuevas imágenes de la princesa Latifa secuestrada por el emir de Dubái

Esta semana se ha publicado en dos cuentas diferentes de Instagram una fotografía aparentemente actual de la princesa Latifa, la hija del emir de Dubái, que permanecía silenciada desde hace meses. A mediados de febrero, la cadena británica BBC transmitió un vídeo secreto de la princesa en el que denunciaba que estaba retenida contra su voluntad y temía por su vida. La cadena BBC no ha podido verificar la imagen colgada en la red social de la que no se ha aportado más información.

Sin embargo, un amigo de Latifa ha confirmado a la cadena británica que es la princesa de la joven que aparece en la imagen. Para la BBC, el medio que destapó la exclusiva de su supuesto secuestro, entiende que la apariencia de la imagen no es aleatoria ni accidental, sino que está relacionada con otros acontecimientos que todavía no se han hecho públicos pero que podrían ir en la buena dirección.

En un comunicado, David Haigh, cofundador del grupo de campaña “Free Latifa” (Liberar a Latifa), dijo: “Confirmamos que ha habido varios desarrollos potencialmente significativos y positivos en la campaña. No tenemos la intención de comentar más en esta etapa”, para luego agregar “se darán a conocer en el momento oportuno “.

La Embajada de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Londres no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la cadena BBC. Naciones Unidas se ha negado también a comentar la publicación de la fotografía, pero le dijo a la BBC que espera “una prueba convincente de vida en el caso de Latifa”, como se ha solicitado a Emiratos Árabes Unidos y han dicho que proporcionarán.

¿Qué muestra la foto?

La foto parece mostrar a la princesa Latifa en un centro comercial de Dubái, el Mall of the Emirates (MoE), sentada con otras dos mujeres. Los amigos de Latifa han asegurado a la BBC que reconocen a las otras dos mujeres y que son del entorno de Latifa. La imagen se subió a Instagram, pero no incluye los metadatos que mostrarían la fecha y hora, así como la hora y el lugar precisos donde se tomó la fotografía.

La imagen está invertida. Sin embargo, muestra un cine que anuncia la película “Demon Slayer: Mugen Train”, que se estrenó en los Emiratos Árabes Unidos el 13 de mayo de 2021. La imagen fue publicada en Instagram este jueves en las cuentas de las otras dos mujeres en la imagen, una de ellas agregó el comentario: “Hermosa noche en el MoE con amigos”. Una captura de pantalla de Instagram muestra la imagen publicada con la leyenda: “Noche encantadora en el Ministerio de Educación con amigos”.

La fotografía fue publicada por las otras dos mujeres que aparecen con ella. La cadena BBC asegura que se ha puesto en contacto con las dos mujeres de la imagen pero ninguna de ellas ha querido declarar sobre cuál es el estado y la situación de la princesa Latifa. Tampoco han querido decir cuándo se tomó la fotografía.

“Suponiendo que la foto es genuina, muestra una prueba de vida, que es algo, pero nada sobre las condiciones de su confinamiento o su libertad”, dijo a la BBC Kenneth Roth, del grupo de defensa Human Rights Watch. No ha habido declaraciones oficiales por parte de Emiratos Árabes Unidos. En febrero, a raíz del vídeo publicado por la BBC, dijeron que Latifa estaba siendo “atendida en casa”. “Ella continúa mejorando y tenemos la esperanza de que regrese a la vida pública en el momento apropiado”, anunciaron en un comunicado.