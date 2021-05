“Lukashenko ha perdido el sentido de la realidad, vive en un mundo imaginario”

El último incidente en Minsk, donde las autoridades bielorrusas interceptaron un avión comercial que se dirigía de Atenas a Vilna para capturar a un joven periodista disidente que cofundó Nexta, el canal en la plataforma social Telegram que tenía alrededor de 2 millones de suscriptores en el momento de las protestas del año pasado, llamó la atención a nivel mundial. Tres preguntas que ahora nos vienen a la cabeza son si el movimiento se meditó bien, hasta dónde pueden llegar las nuevas sanciones contra Bielorrusia y si este tema podría afectar las relaciones entre Occidente y el superior de Lukashenko, el presidente ruso Putin.

El primer punto es el más sencillo. El señor Lukashenko es visto en estos días como alguien que ha perdido el sentido de la realidad. Vive en un mundo imaginario y actúa como si fuera real. Por su parte Roman Protasevich, por muy activo que haya sido en los medios de comunicación, no fue el principal instigador de las protestas. Nexta es solo un recurso web creado y financiado por figuras de la oposición bielorrusa y rusa, con sede en Polonia, que posee múltiples conexiones en todo el mundo, pero no es como tal la sede de la protesta. Una persona como Protasevich puede y será sustituido por algún otro tipo en los próximos meses, por lo que su arresto no producirá beneficios para Lukashenko. El secuestro del avión estuvo mal organizado, las versiones contradictorias del hecho en sí demuestran que el Lukashenko no sabe qué decir, incluso dirigiéndose a sus leales ‘miembros del parlamento’. Además, el dictador bielorruso ya ha encarcelado a docenas de sus oponentes y su juicio aún no está previsto, por lo que no está claro para qué necesita otro. Para terminar esta parte de la historia, diría que mis experiencias personales de estar tres veces en Minsk desde el comienzo del año demuestran que el estado de ánimo de protesta ha disminuido considerablemente, por lo que cualquier intento de reanimar a la multitud parece totalmente contraproducente.

El segundo punto es el más intrigante. Los líderes europeos anunciaron sanciones tan sensatas como contundentes. El negocio de transporte y tránsito es vital para Bielorrusia, ya que se ha convertido en un punto de conexión indispensable entre Rusia y Ucrania, Georgia y Turquía, los países con los que el tráfico aéreo de Rusia se desconectó por razones políticas. Las sanciones de la UE trastornan un negocio bien estructurado y enfurecen a decenas de miles de personas. Además, Bielorrusia tenía enormes aspiraciones de tránsito, ya que deseaba convertirse en parte del ‘corredor euroasiático’ ruso entre China y Europa; ahora existe un peligro real de que las sanciones se puedan extender a otros medios de transporte que pueden costarle al país hasta el 6% de su PIB y destruir muchos planes de Rusia con respecto al enorme juego del tránsito euroasiático. Por supuesto, la dimensión simbólica de las sanciones debe tenerse también en cuenta: en 2018, EE UU debatió la prohibición de los vuelos directos de Aeroflot de Rusia a las ciudades estadounidenses, pero nunca la introdujo, por lo que los europeos actuaron audaz y rápidamente.

El tercer punto es el más importante. No estoy de acuerdo con muchos expertos que consideran que la medida de Lukashenko puede tener consecuencias desastrosas para su “jefe” ruso. Sí, Bielorrusia se encuentra ahora en una posición más vulnerable tanto política como económicamente, y este 28 de mayo Lukashenko le pedirá a Putin otro préstamo, pero Rusia parece un ganador estratégico en este asunto. Como ya vimos, el Consejo Europeo estaba preocupado por Bielorrusia y pospuso la elaboración de su posición frente a Rusia hasta finales de junio. En la próxima cumbre entre Estados Unidos y Rusia, Putin aparecerá como no el líder postsoviético más terrible, lo que puede darle algunas ventajas durante las conversaciones. Moscú se vuelve instrumental al tratar con alguien con quien nadie quiere hablar, así que aquí hay otra razón para construir una “relación constructiva” con Rusia. Por supuesto, uno puede pensar que Lukashenko quiere competir con Putin, en tal caso, ahora tiene a su particular Navalni en la cárcel, pero para Putin es mucho mejor perder un poco en esta carrera infame que liderar eso.

Por lo tanto, terminaría diciendo que el caso del 23 de mayo es único y abre una era de sanciones más profundas y mordaces que las que hemos visto antes y, al mismo tiempo, convierte a Lukashenko en un marginado en comparación con el que parece Putin, un político respetado que casi dejó de serlo hace siete años...

* Vladislav Inozemtsev es asesor especial del Proyecto de Estudios Mediáticos rusos MEMRI’s e investigador en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington