Duterte: “Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas”

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado con encarcelar a las personas que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus.

“No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieres vacunarte, te arrestaré”, ha manifestado el mandatario en un discurso, según recoge el portal local GMA. “Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas”, dijo Duterte, afamado por sus malos modales, la noche del lunes durante un discurso televisado.

“Tú decides, ponte la vacuna o te meteré en prisión”, amenazó el presidente, según recoge el portal de noticias Rappler.

Aunque la vacunación es voluntaria en Filipinas, el mandatario señaló que buscará los resortes legales dentro de la ley de emergencia vigente para buscar la manera de obligar a la población a recibir la dosis del fármaco.

La advertencia del presidente, quien insistió en que actuará “dentro de la legalidad”, llega a raíz de los bajos registros de vacunación en el archipiélago filipino, donde desde el inicio de la pandemia se han registrado 1,36 millones de casos, incluidos más de 23.600 muertos.

Muchos filipinos son reticentes a vacunarse después de la controversia suscitada en 2016 con una vacuna contra el dengue promovida por el Gobierno entre la población infantil y de la que después se supo que aumentaba el riesgo de síntomas severos en pacientes que no hubieran sufrido la enfermedad en el pasado.

Hasta la fecha, el país solo ha logrado vacunar con la dosis completa a 2,1 millones de personas, de los casi 110 millones de habitantes de la nación.

El objetivo de las autoridades es lograr vacunar a 70 millones de personas antes de final de año.

Duterte ha hecho estas declaraciones al considerarse “exasperado” por informes de que personas que han rechazado recibir el inmunizador en Manila, mientras en el país se intenta acelerar el proceso ante el riesgo de la variante Delta (india).

LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Por otro lado, en el mismo discurso, Duterte ha arremetido contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) por la investigación que la Fiscalía tiene pendiente sobre asesinatos vinculados a la lucha contra las drogas.

El mandatario filipino ha tildado al tribunal como una “mierda” y ha insistido en no cooperar con la investigación que este tiene abierta. “Son antiguos colonizadores, no han expiado sus pecados contra los países que invadieron, incluida Filipinas (...). Ahora intentan crear un tribunal fuera de nuestro país y hacernos responsables de enfrentarnos a ellos”, ha criticado, recoge la agencia DPA.

El TPI inició el 8 de febrero de 2018 un examen preliminar sobre la represión del Gobierno filipino en el marco de la lucha las drogas. La semana pasada, la fiscal jefe saliente, Fatou Bensouda, dijo que buscaba una investigación completa, citando “bases razonables para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad” en este contexto.

Duterte dijo que estaría dispuesto a enfrentarse a las acusaciones “ante un juez filipino”.

Más de 7.000 personas han muerto en operaciones policiales contra las drogas en el país en los últimos cinco años.