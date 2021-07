“España tiene una obligación moral con Cuba y no puede echarse a un lado”

La represión en Cuba ha tenido una magnitud tan grande que no solo ha impactado en el país liderado por Miguel Díaz-Canel, muy criticado y cuyas políticas han sido las causantes de la mayor crisis cubana desde el “Maleconazo” de 1994, sino también a nivel internacional. Cubanos y simpatizantes procedentes de las distintas capitales del mundo se han echado también a las calles en apoyo a los ciudadanos de la población cubana.

Aunque las últimas horas se visten de una tensa calma, es probable que esa tranquilidad sea insostenible, “porque el pueblo cubano está diciendo: ¡Basta ya!”. Gloria Ostos, presidenta de la Fundación Participa y experta en información sobre Cuba, habla con LA RAZÓN sobre la crisis tan grave que está viviendo la isla.

¿Qué tendría que pasar exactamente para que se vuelva a la normalidad en Cuba?

El mejor futuro para Cuba, no es volver a la normalidad anterior, que es insostenible por más tiempo, el pueblo está diciendo “basta ya”. Se deberá dar paso a la participación ciudadana, que es la otra cara de la moneda de la democracia. Será un proceso hacia una mayor libertad para los cubanos, un proceso de repensar Cuba, de crear un nuevo proyecto de país con los que están y con los que tuvieron que marcharse.

En España hay polémica porque algunos miembros del Gobierno y socios del Ejecutivo no consideran a Cuba como una dictadura, pese a que el último Índice de Democracia lo considera como un régimen autoritario ¿Usted cree que Cuba es democrática o dictatorial?

Desde que Aristóteles hace ya más de 2.000 años definió las formas de gobierno hasta nuestros días, no se han producido grandes cambios. Pero además, hoy contamos con un acervo en la ciencia política sobre conceptos como democracia u otras formas de gobierno, a través de estudios de miles de publicaciones de cientos de académicos, índices mundiales… que constituyen una verdadera inteligencia colectiva, que nos permite afirmar con claridad que Cuba desde hace más de 62 años es una dictadura o autocracia, y puede encajar en esta definición de cualquier tiempo. Es muy lamentable que el presidente de España, Pedro Sánchez y sus ministros no sólo no condenen las actuaciones del gobierno Cubano contra los cubanos, sino que ni se atreven a definir la realidad de Cuba como dictadura.

¿Cómo repercuten estos días en España y qué se está jugando el país en Cuba?

En mi opinión, ante la gravedad de la situación no podemos medir nuestros intereses en Cuba solo en términos económicos y de inversiones presentes y futuras. España por sus antecedentes históricos tiene una obligación moral en la región, y no puede ponerse de lado, le corresponde defender los derechos y libertades fundamentales para los cubanos y la apoyar el camino para la democracia y el desarrollo en Cuba.