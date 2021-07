Estados Unidos reanuda la importanción de fosfatos desde el Sáhara

España

Estados Unidos reanuda la importación de fosfatos desde el Sáhara Occidental, en una decisión que coincide con el mantenimiento por parte de la administración Biden del reconocimiento de este territorio como marroquí, adoptada por la anterior administración USA de Donald Trump.

Según se informa desde medios saharahuis, el pasado 17 de julio. el granelero “Amis Ace” partió del Sáhara Occidental con una carga de rocas de fosfatos, con destino a EE. UU. El barco hizo una escala en las Islas Canarias y ahora está navegando hacia el estado de Virginia, en la costa este de EE.UU.

El barco informó que se dirige a Mobjack Bay, Virginia, donde está prevista su llegada el 2 de agosto. The Western Sahara Resource Watch (WSRW), un observatorio para la protección de los recursos naturales del Sáhara Occidental, no espera que este puerto sea el destino real y final de la carga. Mobjack Bay es un puerto deportivo y no recibe grandes barcos de carga. La carga será probablemente destinada a un puerto industrial mayor en las cercanías.

Es la primera exportación de roca fosfatos del Sáhara Occidental a EE.UU. desde agosto de 2018, según los mismos medios. Dos grandes participantes en el mercado de fertilizantes de EE.UU. dejaron de importar del territorio ocupado por cuestiones de derechos humanos, agregan.

Esta reanudación de las importaciones supone un nuevo paso en la consolidación de las relaciones entre USA y Marruecos, con Israel como tercera pacte actuante, algo que a Rabat le da una gran fuerza en la zona en distintos planos, del militar al industrial, estratégico y económico.

La noticia coincide en el tiempo con la reaparición en Argel del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, que lanzó una arenga desde el hospital en el que se recupera, al parecer satisfactoriamente, con motivo de la Fiesta del Sacrificio. En el mensaje no hizo ninguna referencia a su estancia en España que, cada día que pasa, se torna más extraña ya que todo parece indicar que está perfectamente atendido en el hospital argelino en el que se encuentra.

Su llegada a nuestro país, en secreto y en unas circunstancias que investiga la Justicia, provocó una grave crisis diplomática con España, que aún perdura.