Encuentran los cuerpos sin vida de una profesora y su hija que habían desaparecido en México

Los cuerpos de Ana María Sierra y Estrella Isabel Flores fueron encontrados en Morelos, en México, sin vida. Las dos mujeres llevaban desaparecidas desde el pasado mes de mayo en el municipio de Ecatepec.

Sierra era profesora de inglés de 36 años y su hija tenía ocho años. La mujer había sido vacunada un día antes contra el coronavirus, y esa misma noche le dijo a su padre que no se encontraba muy bien. Al día siguiente, la mujer no fue a trabajar. Sus compañeros pensaron que sería una reacción a la vacuna, y por tanto, no se alarmaron. Sin embargo, tras varios intentos de contactar con ella, no obtuvieron respuesta.

“Llegué a la casa y le pregunté a mi esposa si Anita se había comunicado. Me dijo que no y decidimos ir a buscarla a la casa. Entré y me doy cuenta de que no está, no hay pantallas, laptops, y dije está desmayada o la tienen amarrada. Subí y no encontré nada, ni a ellas ni un colchón y se me hizo extraño”, explica el padre de la joven a Milenio.

Según uno de los vecinos, vio salir su furgoneta el día que desapareció. Familiares y amigos piden que se haga justicia, si se tratara de un asesinato, aunque no hay nada confirmado.