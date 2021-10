La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov ganan el Nobel de la Paz

La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov recibirán el Premio Nobel de la Paz 2021 por su lucha valiente por los derechos humanos en Filipinas y Rusia, ha anunciado este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo. El jurado ha reconocido su “lucha valiente” tanto en Filipinas como en Rusia, pero también los ha descrito como un ejemplo de los periodistas que defienden la libertad de prensa en “condiciones cada vez más adversas”.

Dmitry Muratov, editor de la revista rusa Novaya Gazeta, premiado con el Nobel de la Paz FOTO: Alexander Zemlianichenko AP

Ressa fundó en Filipins el portal de noticias Rappler, que ha publicado exclusivas sobre la corrupción en su país y también sobre la brutal estrategia de Duterte para combatir el tráfico de drogas y la inseguridad en el país mediante ejecuciones extrajudiciales de miles de personas por su presunta vinculación con bandas criminales, una política de Estado criticada por grupos de derechos humanos.

Por su parte Muratov es uno de los fundadores del periódico ruso independiente Novaya Gazeta en 1993. “Novaya Gazeta es el periódico más independiente de Rusia en la actualidad, con una actitud fundamentalmente crítica hacia el poder”, dijo el comité del Nobel.

“El periodismo basado en hechos y la integridad profesional del periódico lo han convertido en una fuente importante de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que raramente mencionan otros medios”, agregó.

El Kremlin felicita al Nobel ruso

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, felicitó a Muratov por ganar el premio y lo calificó como una persona “talentosa y valiente”. “Podemos felicitar a Dmitry Muratov: ha trabajado constantemente de acuerdo con sus ideales, se ha adherido a sus ideales, es talentoso y valiente. Es una valoración alta y lo felicitamos “, dijo Peskov en una conferencia telefónica con periodistas después de que se anunció el premio.

El de la Paz es el quinto de los galardones anunciados hasta ahora, después de los de Medicina, Física, Química y Literatura, y sucede al otorgado en 2020 al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

El Nobel de la Paz de este año hace el número 102 de la historia de estos premios, que han reconocido a un total de 135 personas y organizaciones. Ressa y Muratov toman el testigo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, que lo recibió en 2020.

La periodista filipina Maria Ressa, premiada con el Nobel de la Paz FOTO: JUSTIN LANE EFE

Cada premio está dotado con 10 millones de coronas suecas (cerca de 984.000 euros) y, como ya ocurriese en la edición del año pasado, para 2021 los organizadores han previsto reducir al mínimo las ceremonias presenciales en diciembre por la pandemia de COVID-19.

Otros ganadores de la paz

En su testamento Alfred Nobel estipuló que fuera el Comité Noruego del Nobel el encargado de otorgar el Premio Nobel de la Paz. Es el único galardón que no se designa por un comité sueco, algo para lo que no existe una explicación ya que el propio Alfred no argumentó en sus últimas voluntades. El Comité del Nobel está compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento noruego y cuenta con la asistencia de asesores expertos especialmente designados.

En el pasado, este premio fue ganado por la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King y Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja. También hubo casos muy polémicos, por ejemplo, cuando el expresidente de Estados Unidos Barack Obama fue galardonado en 2009.

Alfred Nobel, el creador de los premios, decía que deben reconocer a quienes contribuyan “al hermanamiento de los pueblos y a la eliminación o reducción de armamento, así como formar o impulsar congresos de paz”. El año pasado, fue el Programa Mundial de Alimentos el que conseguiría el galardón por sus esfuerzos para combatir el hambre. En el pasado personajes históricos como Josef Stalin y Adolf Hitler fueron candidatos la premio de la Paz. En 1935 Benito Mussolini fue nominado a ganar el galardón poco antes de la invasión de Etiopía.

En esta edición había 329 candidatos, de los cuales 234 son personas y el resto organizaciones y asociaciones. Algunos repiten y otros son novedosas en la carrera por el galardón, cuyas listas se mantienen bajo secreto desde hace años pero algunas opciones han sido filtrados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) podría ser reconocida por su lucha contra la pandemia. También estaba en algunas quinielas el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la OTAN, ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados), la Campaña contra los Robots de Combate, el Centro Palestino de Derechos Humanos, la organización israelí B’Tselem, la Corte Penal Internacional y la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN) también aparecen en las quinielas.