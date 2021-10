Espías rusos robaron información sobre la vacuna AstraZeneca para crear la Sputnik V

Fuentes de seguridad británicas sostiene que tienen evidencias de que los espías rusos robaron la información sobre la vacuna de AstraZeneca para diseñar su propio suero, Sputnik V. El ministro de Defensa británico, Damian Hinds, no ha confirmado este extremo pero sí ha reconocido que los ciberataques se están volviendo cada vez más sofisticados.

“Vivimos en un mundo, me temo, donde hay actividad estatal que busca participar en el espionaje industrial y el espionaje económico, hay ataques cibernéticos que suceden y así sucesivamente. No voy a comentar sobre el caso específico que mencionas porque no sería correcto hacerlo en detalle, pero sería justo decir, correcto decir, que enfrentamos amenazas de este tipo que son diferentes, son más sofisticados, son más extensos que nunca”, declaró el ministro, según recoge el diario sensacionalista The Mirror.

“El rostro del espionaje es muy diferente de cuando tú y yo estábamos creciendo y necesitamos mejorar constantemente nuestra capacidad. Estos son asuntos muy serios”, concluyó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó que había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V. El Gobierno ruso ha facilitado la vacunación de toda la población pero se ha encontrado con la resistencia de sectores de la sociedad civil que no se fían del suero ruso. Sputnik V se ha suministrado hasta en 70 países extranjeros aunque ni la Agencia Europea del Medicamento y su correspondiente americana han aprobado su utilización.

En septiembre, los resultados de dos primeros ensayos clínicos realizados en Moscú y publicados en la revista británica “The Lancet” indicaron que la vacuna rusa Covid-19, que utiliza una tecnología similar a la de Oxford, era segura y eficaz. Los científicos rusos que elaboraron el estudio confirmaron que el suero estimuló la respuesta inmune en todos los participantes de los ensayos y no causó ningún problema de salud grave. La producción de anticuerpos sugiere que la vacuna es óptima para protegerse de la infección que produce el coronavirus.

Por su parte, científicos occidentales independientes aseguraron que los resultados del ensayo eran “algo tranquilizadores”, pero advirtieron que el alcance de la prueba era demasiado limitado como para recomendar una vacunación masiva con Sputnik V.

Al parecer solo 76 personas participaron en el estudio, solo la mitad de las cuales fueron realmente pinchadas, y todos los voluntarios estaban sanos. La edad de los participantes estaba entre 20 y 30 años. Los ensayos se llevaron a cabo en dos hospitales de Moscú, el Hospital Burdenko y el Hospital Universitario Sechenov.

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que la agencia de salud estaba “cerca” de resolver los problemas del Sputnik V, sin dar una fecha exacta.