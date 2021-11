Críticas al gobierno de Reino Unido por “dejar fuera” de la Cumbre Climática a una ministra en silla de ruedas

Karine Elharrar es la ministra de Infraestructura, Energía y Recursos Hídricos de Israel, y está en silla de ruedas. Su condición hizo que no pudiera asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada por el Reino Unido y que tiene lugar en Glasgow. La mujer dijo que no era accesible para silla de ruedas, y que las únicas formas de acceder era caminar o tomar un servicio de transporte que no era adecuado para esta situación.

Elharrar dijo sentirse “triste de que la ONU no proporcione accesibilidad a sus eventos”. Un error muy grave de los organizadores sobre todo teniendo en cuenta que, su posposición debido a la pandemia de covid-19 (estaba prevista en un principio para diciembre de 2020) les daba mucho más tiempo para prepararse. Entre otros detalles, se podía apreciar un atractivo diseño de los salones, un reciento especialmente preparado para los asistentes y periodistas, pero en el que han tenido este imperdonable fallo en el que una de las asistentes se ha encontrado con la imposibilidad de acceder.

Esto provoco numerosas críticas hacia el gobierno británico, incluso dentro del propio gabinete del primer ministro, Boris Johnson. El secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, George Eustice, dijo al programa Today de BBC Radio 4 que el incidente era “profundamente lamentable” por parte del gobierno, aunque también culpó a la delegación de Israel por no avisar en esta situación en la que tendrá que haber comunicado que tenía esa necesidad particular de su ministra”.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, dijo que estaba “profundamente decepcionado y frustrado” que la ministra israelí no pudiera acceder a la cumbre.

El gobierno británico se disculpa

El primer ministro de Reino Unido ha pedido disculpas a Karine Elharrar. quien padece distrofia muscular, se vio obligada a regresar al hotel en el que se hospeda el lunes después de esperar fuera de las instalaciones donde se celebra la COP26 durante dos horas, ya que no había acceso para las personas en silla de ruedas. El ‘premier’ británico le ha pedido perdón por la “confusión” en una reunión que ha mantenido con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett.

La ministra israelí ha señalado este martes en declaraciones a la BBC que esta mañana ha vuelto a la COP26 y que ha sido “muy fácil” ingresar en el edificio, al tiempo que ha calificado la experiencia como “muy diferente”. De forma paralela, ha considerado que el incidente del lunes es “una buena experiencia para asegurarse de que la siguiente cumbre de la ONU será accesible”.

“Debemos hablar de accesibilidad y de los derechos de las personas con discapacidad, pero en la vida tenemos que implementar todas las regulaciones y esta ha sido una experiencia que nos ha enseñado a poner atención a los detalles en todas partes”, ha agregado.

Por su parte, Bennett ha agradecido a Johnson su “rápida intervención en ese desafortunado incidente” y ha señalado que lo ocurrido debe servir para enseñar “la importancia de la accesibilidad para todos”, palabras que Johnson ha respaldado.

Crisis climática

Los impactos climáticos podrían triplicarse pronto en las ‘zonas de vida’ del planeta si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Ésta es la principal conclusión de un estudio liderado por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés) y publicado en la revista ‘Global Change Biology’.

Si las emisiones continúan como ahora, se acelerarán los impactos futuros asociados al cambio climático a cerca de 62 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un 42,6% de la superficie terrestre. Se trata de 45 diferentes ‘zonas de vida’.