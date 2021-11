El disidente Yunior García arremete contra la “casta feudal” que gobierna Cuba: “No me van a silenciar”

El dramaturgo cubano Yunior García, promotor del grupo de disidentes Archipiélago y cabeza visible de las protestas contra el Gobierno de la isla, ha arremetido contra el régimen de su país en una rueda de prensa un día después de aterrizar en Madrid tras salir de La Habana con una visa de turista. “No me van a silenciar, voy a volver”, avisó el disidente, quien retrató a los jerarcas del gobierno como una “casta feudal que vive como burgueses” y recurrió a la comparación con el libro “Rebelión en la granja” de George Orwell: “Son cerdos con dos patas y guayabera blanca que viven muy bien y que piden a la población sacrificio y silencio, pero yo no me voy a callar”.

Yunior García animó a “romper las ideas inmaduras, románticas, casi infantiles que hay en el mundo con respecto a Cuba porque lo que existe en mis país es algo indefendible, es una dictadura tiránica”, añadió. El dramaturgo respondió a una batería de preguntas de los periodistas en su primera comparecencia pública en Madrid, donde proclamó que “la revolución ha devorado a sus hijos y a sus nietos”.

García vivió el 15N, la jornada de protestas convocadas por el grupo opositor Archipiélago, encerrado en su casa de La Habana, fuertemente vigilado por policías para que no pudiera salir a protestar a la calle. “Lo que yo viví en Cuba frente a mi puerta fue fascismo, me gritaron ofensas como si fuera un judío en la Alemania nazi. Yo que me considero de izquierdas de toda la vida y digo que eso no es de izquierdas”.

El artista cubano se consideró un “revolucionario” frente a los “conservadores” que mandan en la isla. Autodefinido como exiliado, García se mostró partidario de luchar para un cambio en la isla de forma pacífica y si bien no se mostró optimista ante un cambio de régimen inminente sí cree que el gobierno actual no tiene el apoyo del pueblo. “Creo que estamos cerca de eso, porque el gobierno no tiene ningún liderazgo en Cuba y ha demostrado ser bastante mediocre. Son conscientes de que han perdido la batalla del pensamiento y ahora creen que esta pelea se gana a golpes”.

Sobre su futuro dijo que quiere seguir desarrollando su trabajo de dramaturgo en España y reconoció que quiere volver a la isla cuando se recupere de este proceso de persecución que ha vivido en las últimas semanas. El artista recordó que en las horas previas al 15N vivió un auténtico calvario y que incluso alguien dejó unas palomas decapitadas a la puerta de su casa. “Si nos quedamos en Cuba nos decapitan como a esas palomas”, le contó a su esposa, que le acompaña en su “exilio” en Madrid si bien dijo que su madre y su hijo se han quedado en la isla.

Sobre los posibles efectos de su salida de Cuba entre la disidencia (algunos colegas le han criticado por abandonar el barco), reconoció que “ha sido un golpe doloroso”, pero confía en que el tiempo “demostrará porqué uno hace lo que hace”. “Lo que me esperaba en Cuba era una muerte en vida”. El dramaturgo, que dice que no va a pedir asilo en España, dejó para más adelante los detalles sobre su salida de La Habana, a la que se refirió “como digno de una fuga de película”.

El nuevo símbolo de la oposición cubano señaló que el embargo de EEUU a Cuba “es el arma preferida del régimen” y la “excusa perfecta” para mantenerse el poder. “Por eso a veces pienso que Estados Unidos es el principal aliado porque le envía toneladas de excusas a Cuba”. “Lo que hay en mi país es una mentira enorme, un espectáculo de mal gusto y el mundo no puede seguir aplaudiendo”, lamentó.

El Gobierno español, por su parte, reconoció este jueves que se facilitó “documentalmente” la salida del artista cubano. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en Onda Cero, añadió que “desde el Gobierno nos preocupa la situación en Cuba y lo que queremos es ayudara los cubanos y al bienestar y que se garanticen los derechos” en la isla. Sobre la salida del disidente, dijo que ”creemos que es una manera también de que esta persona no tenga dificultades en Cuba”, reconoció al final el ministro.