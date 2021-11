“La crisis del Canal de la Mancha indica que Reino Unido no tiene el control de la inmigración”

Los gobiernos de Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos han acordado soportar las medidas contra las mafias de tráfico de seres humanos que operan en el canal de la Mancha tras una reunión de urgencia celebrada este domingo en Calais. El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, ha defendido además que Reino Unido dé una vía legal para que los refugiados puedan llegar al país y al mismo tiempo tomar medidas para que los refugiados no puedan trabajar en la economía sumergida. Amy Verdun, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Victoria (Canadá), asegura que la crisis migratoria del canal de la Mancha necesita la participación de Reino Unido.

¿Cuál es la posición de Boris Johnson en materia de inmigración en la crisis de refugiados de Calais?

El gobierno del Reino Unido quiere ser visto, internamente, como un actor firme en materia de migración. Se trata de un reto para Reino Unido, que trató de llevar a cabo el Brexit precisamente para «recuperar el control». Por el momento, la crisis migratoria en el Canal de la Mancha no está dando una señal clara de que el Reino Unido tenga el control. Para resolver los retos migratorios es necesaria la colaboración internacional. La migración es un reto para los países de la Unión Europea incluso sin tener al Reino Unido presente. Las cuestiones migratorias se han politizado más en la UE debido a los desafíos migratorios causados por Bielorrusia en la frontera oriental de la UE. Además, en el frente occidental, la reciente tragedia en el Canal de la Mancha en la que murieron 27 personas ha puesto el foco en los desafíos actuales en el Mar del Norte.

¿A quién señalar como responsable de esta tragedia?

La responsabilidad de esta tragedia es múltiple. Muchos de estos migrantes son solicitantes de asilo y refugiados, personas que huyen de la guerra o intentan salir de una situación difícil en su país de origen. Los migrantes buscan un lugar al que viajar, para empezar una nueva vida. Dado que es difícil llegar a Europa legalmente, buscan otras opciones. Los traficantes de personas se aprovechan del deseo de los refugiados y les ofrecen el pasaje en estas embarcaciones a un alto coste. Una investigación realizada en 2017 reveló que las personas que viajaban desde fuera de la UE a Francia estaban más interesadas en llegar al Reino Unido que en quedarse en Francia. Eso podría deberse al idioma, o a las conexiones familiares, o a la imagen que estos migrantes tienen sobre las diferencias entre los países europeos. Muchos inmigrantes no conocen bien las normas o las costumbres de los países a los que quieren llegar. El reciente aumento de las travesías en barco se debe en parte al cierre de otras vías para llegar al Reino Unido. El Ministerio del Interior británico calcula que más de 25.000 personas han intentado cruzar el canal en barco. Aunque las estimaciones son difíciles, y el coronavirus habrá influido, se calcula que este año se ha triplicado el número de personas que han llegado al Reino Unido en barco con respecto al año pasado. Las autoridades francesas han calculado que sólo este año ha habido unos 47.000 intentos de cruzar el canal desde Francia al Reino Unido y que 7.800 personas se han salvado en el mar.

¿Por qué han aumentado las travesías por mar para llegar a Reino Unido si es más peligroso?

Las autoridades de ambos países han aumentado el control sobre el transporte por carretera, ferry o el túnel del canal, así que que ahora son más los que intentan el peligroso viaje por mar en embarcaciones poco seguras y no aptas para esta travesía. Estas cifras no son más altas en términos absolutos, pero son más los que viajan al Reino Unido de esta manera. Además, Reino Unido tiene unas cifras de migración inferiores a las habituales. En 2020 registró una disminución neta de personas; en realidad hay escasez de mano de obra en el Reino Unido. Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y la Cruz Roja del Reino Unido, critican las políticas del gobierno y sostienen que nadie pone en riesgo su vida si no hay urgencia. Londres dice haber recibido hasta finales de septiembre algo más de 37.500 solicitudes de asilo. Los grandes países de la UE han recibido muchas más solicitudes (Alemania ya había recibido en los primeros 6 meses del año más de 113.000 solicitudes y Francia más de 87.000 solicitudes de asilo a finales de junio).

Paralelamente a la crisis migratoria, Francia y Reino Unido están negociando la limitación de las licencias de pesca. ¿Cree que llegarán pronto a un acuerdo tras semanas de disputas?

Los actuales bloqueos de los pescadores franceses se sumarán a los conflictos entre Francia y el Reino Unido. La Comisión Europea está implicada, ya que la política pesquera también afecta a la UE. Hace dos días, Bruselas advirtió al Reino Unido y le fijó un plazo hasta el 10 de diciembre para llegar a un acuerdo con los pescadores.