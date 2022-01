Por qué Rusia envía tropas a Bielorrusia

El plan de Rusia no solo pasa por aumentar la presión en la zona este de Ucrania con el estacionamiento de 100.000 soldados. También pretende generar inquietud en Occidente con su presencia en Bielorrusia, donde el Kremlin podría instalar misiles tácticos apuntando hacia Europea si tanto EEUU como la OTAN no ceden a las pretensiones rusas de frenar la expansión de la Alianza Atlántica hacia los países de la órbita ex soviética. De momento, fuerzas y equipos militares rusos llegaron este lunes a territorio bielorruso tal y como reconoció el gobierno de Minsk.

El argumento para este despliegue militar es la realización de maniobras militares denominadas “Resolución aliada”, que se llevarán a cabo cerca de la linde occidental de Bielorrusia, donde están las fronteras de los miembros de la OTAN Polonia y Lituania, y su flanco sur con Ucrania, dijo el líder bielorruso Alexander Lukashenko.

Tropas rusas frontera Ucrania FOTO: T. Nieto

Los movimientos de tropas de Rusia están siendo examinados de cerca, ya que una concentración militar cerca de las fronteras de Ucrania y un aluvión de retórica amenazante han despertado los temores occidentales de que Rusia planea invadir.

Moscú niega cualquier plan de este tipo, pero ha utilizado el enfrentamiento para hacer campaña a favor de las garantías de seguridad de Occidente, incluida la detención de la expansión de la OTAN y un veto formal a Ucrania , una ex república soviética, que alguna vez se una a la alianza militar.

El líder bielorruso, un paria en Occidente desde una represión radical en 2020 y la crisis migratoria del año pasado con la Unión Europea, dijo que los simulacros eran necesarios ya que Ucrania había acumulado tropas cerca de Bielorrusia. Dijo que Polonia y los países bálticos tenían más de 30.000 soldados cerca de las fronteras de Bielorrusia.

Lukashenko ha liderado la ex república soviética que Moscú ve como un estado tapón para Occidente desde 1994 y fortaleció los lazos con Moscú durante las protestas masivas que estallaron en 2020 cuando Occidente impuso sanciones. “Estos deberían ser ejercicios normales para elaborar un plan determinado para enfrentar a estas fuerzas: Occidente, el Báltico y Polonia, y el sur: Ucrania”, dijo en comentarios difundidos por los medios estatales.

El Kremlin dijo por separado que los informes de que Estonia estaba preparada para albergar hasta 5.000 soldados de la OTAN mostraban que Moscú tenía razón al estar preocupado. “Son exactamente cosas como esa las que prueban que tenemos motivos para estar preocupados y prueba que no somos la razón de la escalada de las tensiones”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Se le pidió en una conferencia telefónica que comentara después de que un alto funcionario ruso se negara a descartar o confirmar si Rusia podría desplegar misiles en Venezuela o Cuba si Occidente se negara a cumplir con las garantías de seguridad de Moscú.

“Para América Latina, estamos hablando de estados soberanos allí, no lo olvidemos. Y en el contexto de la situación actual, Rusia está pensando cómo garantizar su propia seguridad... Estamos... revisando diferentes escenarios”. él dijo.

Por separado, el Distrito Militar Occidental de Rusia dijo que su ejército de tanques estaba realizando ejercicios de entrenamiento del personal de mando en cinco regiones, en los que participaron 800 militares y más de 300 piezas de hardware, informó la agencia de noticias Interfax.