“Una Ucrania democrática y liberal no es aceptable para Rusia”

Las autoridades rusas niegan una y otra vez que existe alguna relación entre sus recientes maniobras militares en el país y las consultas del consejo con la OTAN. Pese a todo, Moscú sigue negociando esta semana con la OTAN y Estados Unidos para rebajar la tensión en el este de Europa. Kanishkan Sathasivam, profesor de Ciencias Políticas en la Salem State University en EE UU, analiza las conversaciones entre ambas partes y las líneas rojas de Washington.

¿Cuál es el objetivo principal y estratégico de EEUU con respecto a Ucrania? ¿Integrar a este país en la OTAN o simplemente debilitar a Moscú....?

No creo que EE UU, la OTAN y Occidente tengan en mente ningún objetivo estratégico particular con respecto a Ucrania más allá del objetivo genérico que tienen todas las democracias liberales de promover tanto el liberalismo como la democracia en todas partes. Sin embargo, el problema para los rusos es que una Ucrania que es una democracia liberal se alineará naturalmente con Occidente. Y dado que los rusos (Putin y sus principales asesores de seguridad y generales) todavía ven la seguridad internacional a través del prisma del siglo XIX, cree que todo el antiguo espacio soviético, como mínimo, debería estar en la esfera de influencia de Rusia. Conviene recordar el discurso de Vladimir Putin sobre Kazajistán afirmando que nunca permitirá “revoluciones de colores” en ningún país con un gobierno pro-ruso. Una Ucrania que es una democracia liberal simplemente no es aceptable para Rusia.

¿Debería Estados Unidos retirar sus armas desplegadas en Europa del Este? ¿Y cuál debería ser la concesión de Rusia en estas conversaciones?

No, esa es una línea roja que tanto EE UU como la OTAN deberían trazar al negociar con Rusia. Toda la arquitectura de la OTAN se basa en que la Alianza valora la seguridad de todos los estados miembros por igual, y ningún estado miembro es menos importante que cualquier otro estado miembro. Otorgar a Rusia un veto sobre las decisiones de política (de seguridad) de algunos estados miembros de la OTAN no solo viola la soberanía de esos estados sino que también destruye la integridad de la OTAN como organización. Lo que es factible para ambas partes es un nuevo marco de seguridad integral similar al Tratado INF y al Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa que se establecieron en la década de 1980. En este marco, ambas partes podrían acordar no desplegar ciertos tipos/categorías de sistemas de armas ofensivas dentro de un área determinada a ambos lados de la línea OTAN-Rusia. Ambas partes también pueden acordar límites en el tamaño de los despliegues militares y ejercicios realizados dentro de esa área.

¿Por qué Europa no participa en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania?

Las conversaciones han sido diseñadas como un paquete de tres rondas de conversaciones. La primera, que tuvo lugar el lunes, fueron conversaciones bilaterales entre Rusia y EE UU. La segunda ronda, este miércoles, son entre la OTAN y Rusia en las que obviamente Europa está involucrada, y la tercera ronda serán las conversaciones OSCE-Rusia, que incluirán a toda Europa más allá de la OTAN, incluida Ucrania.