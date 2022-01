“Biden solo tiene opciones limitadas ante una posible invasión de Ucrania”

Guian A. McKee, profesor e investigador en el Miller Center of Public Affairs de EEUU, hace balance del primer año de Joe Biden en la Casa Blanca. Asegura que su falta de previsión sobre las nuevas variantes de la covid y la salida desordenada de Afganistán han sido sus grandes errores, pero también apunta éxitos de la administración demócrata, como el rápido suministro de vacunas y leyes de infraestructuras y un plan de rescate que tendrán efectos directos en la vida de millones de estadounidenses.

¿Cómo ha gestionado Biden la pandemia?

Un error clave fue no anticipar la aparición de variantes de coronavirus que han prolongado la pandemia, la administración trató de confiar solo en las vacunas como un camino a seguir. Esto contribuyó a la falta de urgencia para lograr una mejor coordinación entre la Casa Blanca y las agencias federales de salud pública clave, como los CDC y la FDA; los problemas específicos incluyen la imposibilidad de acelerar la aprobación de vacunas para niños antes de que comenzara el año escolar, la lenta llegada de las pruebas rápidas en el hogar, la aprobación de vacunas de refuerzo y mensajes constantemente poco claros y contradictorios (muchos ejemplos, pero más recientemente el cambio en las reglas de los CDC para el aislamiento después de una prueba positiva).

¿En política exterior?

Su gran error fue no planificar el rápido avance de los talibanes durante la retirada de Afganistán, a pesar de las repetidas advertencias de la inteligencia de que el gobierno afgano colapsaría rápidamente tras la retirada de Estados Unidos. Esto causó (o al menos contribuyó a) una catástrofe humanitaria y socavó la reputación de competencia de la administración. Biden fue elegido porque era un político con la cualidad de la pericia y experiencia. La confianza pública en su administración no se ha recuperado.

¿Y la economía? ¿La inflación es el gran problema?

Sí, subestimar la intensidad de la inflación. Hay límites para el control de un presidente sobre la inflación, y la mayoría de los economistas no vieron esto como un problema en los primeros meses del mandato de Biden. Muchas de las causas de los recientes picos de inflación son sistemáticas (problemas en la cadena de suministro, alta demanda de bienes de consumo, escasez de artículos muy específicos, como automóviles usados). Dicho esto, la administración se vio sorprendida por la inflación y ha luchado para abordarla, otra fuente clave de descontento público.

¿Cuáles han sido sus logros más importantes?

La implementación eficiente de las vacunas contra la covid-19 es probablemente lo más notable: esto no estaba garantizado cuando Biden asumió el cargo, pero se hizo muy rápido y con gran éxito, al menos hasta que la campaña alcanzó el muro de resistencia antivacunas. Esto último habría sido difícil de superar para cualquier presidente.

¿En el plano legislativo?

A pesar de los desafíos para aprobar el proyecto de ley Build Back Better, Biden obtuvo victorias legislativas históricas con el Plan de Rescate Estadounidense y el Proyecto de Ley de Infraestructura, este último con un apoyo republicano limitado. Ambos fueron muy significativos y tienen o tendrán efectos directos en la vida de muchos estadounidenses. No deben ignorarse al evaluar el primer año de Biden. Sin embargo, un desarrollo interesante es que el público no parece relacionar los logros legislativos con el presidente en términos de aprobación general. Una separación entre la política y los políticos parece haber surgido en los Estados Unidos. Este es un desarrollo nuevo y preocupante.

¿Es Biden un presidente atado por los republicanos en el Capitolio?

Con la excepción del proyecto de ley de infraestructura, la oposición republicana ha sido un gran problema para Biden, especialmente con un Senado muy dividido. En términos más generales, la “gran mentira” de que Trump ganó las elecciones ha envenenado la atmósfera política. Ningún presidente anterior ha tenido que lidiar con este tipo de resistencia ilegítima a su legitimidad. Ha sido una actuación vergonzosa y peligrosa por parte de Trump y el Partido Republicano. Dicho todo esto, es posible que Biden y su equipo leyeran erróneamente las lecciones de 2020 (pandemia, protestas de George Floyd) y principios de 2021 (ira por el 6 de enero, victorias demócratas en las elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia) y llegaran a la conclusión de que la suya tenía que ser una presidencia transformadora en la línea de Franklin D. Roosevelt y Lyndon Johnson.

¿Ejercerá una mayor presión contra China y Rusia y cuáles serían las consecuencias si va más allá?

Biden enfrenta una situación difícil con respecto a estos dos países. Hay poco apoyo público para cualquier acción militar estadounidense directa, aquí o en otros lugares. Sin embargo, si Biden permite, por ejemplo, que la agresión rusa en Ucrania quede impune, alentará aún más otras acciones agresivas por parte de los adversarios (por ejemplo, China en el Mar de China Meridional o incluso Taiwán). La situación es extremadamente peligrosa y Biden solo tiene opciones limitadas. Por lo tanto, tendrá que identificar medidas efectivas para contrarrestar cualquier agresión, pero solo puede llegar hasta cierto punto, algo que Rusia y China saben (al igual que Irán).