Los cuatro desafíos que hunden la popularidad de Biden tras un año de presidencia

Cuatro problemas de EEUU que se han generado o agravado durante la presidencia de Joe Biden están marcando su mandato cuando se cumplen doce meses de su llegada a la Casa Blanca. El dirigente demócrata alcanzó al presidencia tras ganar de manera clara en las urnas, pero en medio de acusaciones de fraude de Donald Trump y de sus seguidores. El ascenso de Biden levantó muchas esperanzas entre sus partidarios, que pensaron que su presidencia serviría para cambiar radicalmente las políticas de Trump en política exterior y economía, pero también para “pacificar” la polarizada sociedad de EEUU.

Es normal que la popularidad de un presidente de EEUU siempre baje al año de llegar a la Casa Blanca, pero en algunos casos la caída es más pronunciada. Es el caso de Biden, con una tasa de aprobación inferior a la de los últimos siete presidentes de EEUU, a excepción de Trump. Así, la aprobación de Biden es de un 42,3% de media, si bien algunos sondeos como el de la Universidad de Quinnipiac establece una tasa de del 33%. Entre sus votantes, pesa mucho el fracaso del nuevo gobierno a la hora de impulsar reformas prometidas, como la policial, la migratoria y la del acceso al voto, debido fundamentalmente al rechazo entre los congresistas republicanos. Estos son los 4 temas que más han afectado a la popularidad del inquilino de la Casa Blanca:

1 La retirada de Afganistán

Cada presidente de Estados Unidos es recordado por una decisión en política exterior que marca de forma indeleble su trayectoria. Durante la administración de Barack Obama, el enemigo público número uno, Osama Bin Laden, murió asesinado por los Navy Seals en Paquistán. George W. Bush tomó la decisión de invadir Afganistán e Irak tras los brutales atentados del 11-S. Bill Clinton decidió bombardear Kosovo a finales del siglo XX. Sin duda, la decisión de Joe Biden que quedará asociada a su mandato es la retirada de Afganistán el verano de 2021. Sacar a las tropas estadounidenses fue considerado como una traición por parte de los aliados afganos y europeos, que no fueron avisados con antelación. Esa decisión generó una crisis humanitaria en Kabul, la capital afgana, donde cientos de personas que habían colaborado con EEUU durante casi veinte años se quedaron aisladas y al albur de las fuerzas talibanes que se hicieron con el poder casi de un día para otro.

2 Inflación

La subida de los precios está siendo ya un problema para los bolsillos de los ciudadanos de EEUU. En realidad, la inflación comenzó a subir de forma preocupante en el verano pasado, con el incremento de los combustibles y de muchos alimentos. La administración de Biden pronosticó que sería un fenómeno de corta duración, pero lo cierto es que cada vez empeora. En diciembre, la inflación registró una subida del 7 por ciento, la mayor experimentada en los últimos 40 años. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha visto obligado a anunciar que abrirá la puerta para que los tipos de interés comience a subir este año. Biden tampoco ha logrado revocar las rebajas de impuestos corporativos introducidas por Donald Trump en 2017.

3 Baja tasa de vacunación

A pesar de que Estados Unidos es uno de los países con más dosis de vacunas fabricadas, resulta muy contradictorio conocer que solo el 63% de los estadounidenses tienen la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, lo que equivale uno 200 millones de personas completamente vacunadas. No se le puede culpar a Biden de este dato; de hecho, su administración ha impulsado la vacunación y ha tomado medidas restrictivas para frenar la expansión del virus.

Hubo un momento incluso en que el presidente dijo que EEUU estaba “más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal”. Pero lo cierto es que bajo su mandato se ha registrado el mayor número de contagios y sus críticos lamentan que no haya sabido convencer a los sectores más reacios a la vacuna de los beneficios de inmunizarse contra el coronavirus. Biden no ha podido cumplir con su promesa de normalizar el país en las Navidades. A día de hoy, EEUU no es un ejemplo de concienciación a favor de la vacuna, algo que sí se puede decir de su gran rival geoestratégico, China, donde los riesgos del coronavirus han sido abordados de manera más efectiva.

4 Inmigración

2021 fue el año con mayor número de llegadas de inmigrantes sin papeles a Estados Unidos. Las autoridades migratorias detectaron más de 1,7 millones de encuentros, es decir, detenciones del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, que triplican el promedio de los arrestos en los años 2012 a 2020. Desde su primer día en la Casa Blanca en enero de 2021, Biden entregó una propuesta de reforma migratoria que buscaba dar un camino a la ciudadanía a casi 11 millones de indocumentados, que no ha salido adelante. Además, los 650.000 beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) siguen en la cuerda floja y miles de jóvenes indocumentados que querían acceder al beneficio vieron sus esperanzas desvanecerse tras el fallo de un juez federal por una demanda de Texas.

Con respecto a su promesa de elevar el límite de refugiados a 125.000 sobre los 15.000 aprobados por Trump, el resultado un año después es negativo. Su administración ha logrado subir el límite para aceptar a 62.500 refugiados. Además, la administración Biden ha mantenido la política de la era Trump que permite a la Oficina de Aduanas hacer expulsiones rápidas de personas que entran sin autorización para evitar contagios de covid. En cambio, sí que ha puesto fin a la estrategia de separación de familias con la creación de un equipo de trabajo para reunir a las familias separadas en la frontera.